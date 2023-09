Die Heim-EM 2024 im Blick: Julian Nagelsmann wird am Freitag offiziell als Bundestrainer vorgestellt

Der DFB hat seinen Wunschkandidaten gefunden: Julian Nagelsmann übernimmt als Bundestrainer. Er wird schneller als erwartet offiziell vorgestellt.

Julian Nagelsmann wird nach stern-Informationen bereits an diesem Freitagmittag offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt. Der ehemalige Coach des FC Bayern München erhält als Nachfolger von Hansi Flick einen Vertrag bis Ende Juli 2024, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Der DFB bestätigte einen PK-Termin um 12 Uhr in Frankfurt. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung über die Personalie berichtet.

Viel Zeit hat der Nachfolger von Hansi Flick nicht. Und die Startvoraussetzungen sind alles andere als ideal: Nach verkorkster WM und einem desolaten 1:4 gegen Japan war der 2:1-Erfolg über Vize-Weltmeister Frankreich unter Rudi Völler zuletzt nur ein Mutmacher. Die Realität im Weltfußball sieht ein Dreivierteljahr vor der Heim-EM so aus: drei Turniere in Serie verpatzt und in der Weltrangliste auf Platz 15 – eingerahmt von Marokko, der Schweiz, Kolumbien und Uruguay.

Julian Nagelsmanns DFB-Premiere schon im Oktober

Der frühere Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld hält ihn für "die beste Wahl der verfügbaren Trainer auf dem Markt". Der im oberbayerischen Landsberg geborene Nagelsmann sei "ein herausragender Spitzentrainer", sagte Hitzfeld dem Portal "skysport.de". "Fachlich äußerst kompetent mit viel Durchsetzungsvermögen."

Das alles wird er zügig unter Beweis stellen müssen. Am 14. Oktober (21.00 Uhr) spielt das Nationalteam bei seiner Reise zu den WM-Gastgebern 2026 in East Hartford gegen die USA, drei Tage später steht in Philadelphia Mexiko als weiterer sportlicher Gradmesser an. Anfang Oktober wird sich der Trainer schon bald für sein erstes Aufgebot entscheiden – und dabei viele offene Fragen beantworten müssen.