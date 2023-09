Der DFB hat Bundestrainer Hansi Flick nach der Niederlage gegen Japan entlassen. Beim Testspiel am Dienstag gegen Frankreich sollen Rudi Völler und DFB-Sportdirektor Hannes Wolf auf der Bank sitzen.

Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Der Deutsche Fußball-Bund trennte sich am Sonntag von dem 58-Jährigen, der Verband zog die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan.

In Kürze mehr bei stern.de.