Die deutschen Fußball-Frauen haben bei der EM in England ihre weiße Weste behalten. Gegen Finnland reichte es auch mit einer Zweit-Elf zum klaren Sieg. Im Viertelfinale kommt es nun zum Duell mit Österreich – mit vielen Kolleginnen aus der Bundesliga.

Nach dem nach einem 3:0 gegen Finnland überzeugenden Gruppensieg bei der Fußball-EM in England stehen die DFB-Frauen im Viertelfinale. Dort treffen sie überraschend auf Österreich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg machte den Kolleginnen aus dem Nachbarland ein großes Kompliment. "Gratulation an Österreich! Ich finde es absolut verdient, sie haben es gegen England schon sehr gut gemacht", sagte die 54-Jährige nach dem 1:0 des Austria-Team am Freitagabend gegen Norwegen. Die beiden Teams spielen am kommenden Donnerstag in London-Brentford um den Einzug ins Halbfinale. Unterstützt werden die DFB-Frauen dann auch von Innenministerin Nancy Faeser, die für den Sport zuständig ist.

"Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell und ein totales Statement für die Frauenfußball-Bundesliga, weil extrem viele Spielerinnen in dieser Liga unterwegs sind. Man kennt sich gut", sagte Voss-Tecklenburg. Nach dem Treffen gegen Finnland "werden wir alle Augen auf Österreich richten", kündigte sie an.

Zweiter Anzug sitzt: Auswechselspielerinnen überzeugen

Gegen die defensiv starken Finninnen waren die DFB-Frauen von Anfang an überlegen, taten sich gegen das Abwehrbollwerk aber lange schwer. Erst in der 40. Minute brach Sophia Kleinherne mit ihrem Kopfballtreffer zum 1:0 den Bann. Es war das erste Tor der Verteidigerin im Nationaltrikot. Kapitänin Alexandra Popp mit ihrem dritten Tor im dritten Spiel (48.) und die eingewechselte Nicole Anyomi (63.), ebenfalls mit ihrem Premiertentor, trafen dann noch vor 20.721 Zuschauern.

Wie schon beim 4:0 gegen Dänemark und 2:0 gegen Spanien blieben die DFB-Frauen ohne Gegentreffer. Torhüterin Merle Frohms bekam kaum etwas zu tun gegen harmlose Finninnen. "Das ist alles andere als ein Freundschaftsspiel, das ist ein EM-Spiel und das wollen wir mit klarer Dominanz bestreiten", hatte Voss-Tecklenburg die Marschrichtung trotz des schon feststehenden Gruppensiegs vorgegeben.

Frankfurterin Kleinherne und Anyomi mit Premierentoren

Die deutsche Auswahl startet mit vier neuen Spielerinnen. Für die gelbgesperrten Lena Oberdorf und Felicitas Rauch liefen Lena Lattwein (alle VfL Wolfsburg) auf der Sechs und die Frankfurterin Kleinherne als Linksverteidigerin auf. Außerdem rückten Innenverteidigerin Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) und Bayern-Mittelfeldspielerin Linda Dallmann in die Anfangsformation.

Der Angriff um Popp, die erneut ganz vorne für Torjägerin Lea Schüller nach deren positivem Corona-Test spielte, machte vom Anpfiff an Druck. Die Wolfsburgerin vergab nach nur 30 Sekunden die erste Kopfballchance. Vor allem die quirlige Dallmann riss immer wieder Lücken in die finnische Abwehr. Doch die letzten Zuspiele gerieten alle zunehmend schlampiger – und die Torschüsse waren viel zu harmlos.

Erst die starke Kleinherne setzte sich aus kurzer Entfernung entscheidend durch und jubelte über den Führungstreffer. Nachdem zur zweiten Halbzeit Anyomi und später auch noch Laura Freigang (beide Eintracht Frankfurt) kamen, können nun alle Feldspielerinen aus dem Kader EM-Minuten vorweisen.

Ministerin Faeser: "Stolz auf unsere Fußballerinnen"

Innenministerin Faeser zeigte sich begeistert über den Erfolg der DFB-Frauen. "Natürlich sind wir dieser Tage stolz auf unsere Fußballerinnen", betonte die SPD-Politikerin am Samstag beim "Ball des Sports" in Wiesbaden. "Ich fahre am Donnerstag zum Viertelfinale und bin sicher, dass sie es erfolgreich meistern werden. Dann komme ich zum Halbfinale wieder", kündigte Faeser an.

Österreichs Nationaltrainerin Irene Fuhrmann wollte dem Optimismus der deutschen Ministerin nicht recht widersprechen. Sie äußerte sich vielmehr voller Respekt über Viertefinal-Gegner Deutschland. "Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt", sagte die 41-Jährige nach dem 1:0-Sieg ihres eigenen Teams gegen Norwegen, das den Einzug ins Viertelfinale sicherte. "Ich finde für diese Leistung gar keine Worte", lobte sie daher auch ihr eigenes Team, "und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis."

Die deutschen Fußball-Frauen sind also gewarnt.