Knapp eine Woche nach dem mutmaßlichen Rassismus-Eklat während des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Serbien hat die Polizei in Wolfsburg ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Zeuge schriftlich beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemeldet und angezeigt, dass zwei Zuschauer während des Spiels am Mittwochabend "rassistische Äußerungen und Beleidigungen über Fußballspieler" von sich gegeben haben. Der DFB wiederum habe das an die Polizei in Wolfsburg weitergeleitet. Konkrete Angaben zu dem Vorfall machten die Beamten nicht.

"DFB unterstützt polizeiliche Ermittlungen"

"Die Ermittlungen stehen derzeit am Anfang, und wir müssen nun Beweismaterial auswerten und mögliche Zeugen befragen", sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Auch der DFB bestätigte den Sachverhalt: "Wir können bestätigen, dass ein zweiter Rassismus-Fall in Wolfsburg gemeldet wurde. Zunächst wurde der DFB telefonisch von den Zeugen informiert, daraufhin wurde der Fall von den Zeugen verschriftlicht und vom DFB an die Polizei weitergeleitet", erklärte der Verband auf Anfrage. "Der DFB unterstützt die polizeilichen Ermittlungen analog des ersten Falls vollumfänglich."

Bereits in der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass die beiden deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan auf der Tribüne in Wolfsburg von einigen Zuschauern rassistisch beschimpft worden waren. Der Journalist André Voigt hatte in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er von den Vorkommnissen berichtete. (Lesen Sie hier mehr zu dem Fall.) Drei Zuschauer haben sich inzwischen der Polizei gestellt und sind vernommen worden.