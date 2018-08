Bis zum Start der neuen Bundesligasaison müssen sich Fußballfans noch etwas mehr als eine Woche gedulden. Umso mehr dürfte es sie freuen, dass ab diesem Freitag und bis Montag die erste Hauptrunde im DFB-Pokal stattfindet. Insgesamt stehen an den drei Spieltagen 32 Partien auf dem Programm, zum Duell zweier Bundesligisten kommt es nicht.

Welcher Außenseiter schafft die Sensation, welcher Favorit muss früh die Segeln streichen? Fans können sämtliche Spiele am TV und im Livestream verfolgen - allerdings fast ausschließlich beim Bezahlsender Sky und/oder dessen Livetsream-Angebot Sky Go. Im Free-TV wird nur die Montagspartie zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund (20.45 Uhr) in voller Länge zu sehen sein, ansonsten berichten ARD und ZDF lediglich in Zusammenfassungen vom Auftakt im DFB-Pokal. Sky-Kunden können indes wählen, ob sie eine einzelne Begegnung verfolgen oder lieber die Konferenz aller parallel stattfindenden Spiele schauen wollen.

Alle Paarungen der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal samt Anstoßzeiten und dem jeweils übertragenden Sender finden Sie nachfolgend zusammengefasst:

DFB-Pokal: alle Partien, Anstoß- & TV-Zeiten im Überblick

Freitag, 17. August

20.45 Uhr: 1. FC Schweinfurt - FC Schalke 04 (Sky Sport 2 HD)

20.45 Uhr: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 (Sky Sport 3 HD)

20.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli (Sky Sport 4 HD)

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport 1 HD)

Samstag, 18. August

15.30 Uhr: SV 07 Elversberg - VfL Wolfsburg (Sky Bundesliga 1 HD)

15.30 Uhr: SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München (Sky Sport 2 HD)

15.30 Uhr: SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt (Sky Sport 3 HD)

15.30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim (Sky Sport 4 HD)

15.30 Uhr: VfR Wormatia Worms - Werder Bremen (Sky Sport 5 HD)

15.30 Uhr: 1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen (Sky Sport 6 HD)

15.30 Uhr: SV Linx - 1. FC Nürnberg (Sky Sport 7 HD)

15.30 Uhr: SV Rödinghausen - Dynamo Dresden (Sky Sport 11 HD)

15.30 Uhr: TuS Dassendorf - MSV Duisburg (Sky Sport UHD / Sky-Livestream)

18.00 Uhr: Zusammenfassung der 15.30-Uhr-Spiele (ARD / ARD-Livestream)

18.30 Uhr: TuS Erndtebrück - Hamburger SV (Sky Sport 2 HD)

18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05 (Sky Sport 3 HD)

18.30 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen (Sky Sport 4 HD)

20.45 Uhr: FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart (Sky Sport 5 HD)

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport 1 HD)

23.00 Uhr: "Aktuelles Sportstudio" mit Spiel-Highlights (ZDF / ZDF-Livestream)

Sonntag, 19. August

15.30 Uhr: BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg (Sky Bundesliga 1 HD)

15.30 Uhr: Karlsruher SC - Hannover 96 (Sky Sport 2 HD)

15.30 Uhr: FC Viktoria Köln - RB Leipzig (Sky Sport 3 HD)

15.30 Uhr: TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf (Sky Sport 4 HD)

15.30 Uhr: TSV Steinbach - FC Augsburg (Sky Sport 5 HD)

15.30 Uhr: BFC Dynamo - 1. FC Köln (Sky Sport 6 HD)

15.30 Uhr: SC Weiche Flensburg - VfL Bochum (Sky Sport 7 HD)

15.30 Uhr: 1. FC Lok Stendal - Arminia Bielefeld (Sky Sport 11 HD)

15.30 Uhr: SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim (Sky Sport UHD / Sky-Livestream)

18.00 Uhr: Zusammenfassung der 15.30-Uhr-Spiele (ARD / ARD-Livestream)

18.30 Uhr: BSC Hastedt - Borussia M'gladbach (Sky Sport 2 HD)

18.30 Uhr: TSV 1860 München - Holstein Kiel (Sky Sport 3 HD)

18.30 Uhr: Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin (Sky Sport 4 HD)

20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport 1 HD)

Montag, 20. August

18.30 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC (Sky Sport 2 HD)

18.30 Uhr: Energie Cottbus - SC Freiburg (Sky Sport 3 HD)

18.30 Uhr: SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt 04 (Sky Sport 4 HD)

20.45 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund (Sky Sport 5 HD / ARD / ARD-Livestream; im Anschluss Zusammnfassung der anderen Montagsspiele)

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" (Sky Sport 1 HD)