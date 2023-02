Hatte nach seinen Treffer aus 50 Metern allen Grund zum Jubeln: Dortmunds Emre Can.

Im über vier Spieltage gestreckten DFB-Pokal-Achtelfinale stehen die letzten Sieger fest: Borussia Dortmund und der 1. FC Nürnberg ziehen ins Viertelfinale.

BVB siegreich im Revierderby gegen Bochum

Borussia Dortmund ist als letzte Mannschaft in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der 2:1 (1:0)-Erfolg im Derby beim VfL Bochum ebnete den Weg in die Runde der letzten acht Teams, die der BVB noch im vorigen Jahr verpasst hatte. Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion sorgten Emre Can (45.+1) mit einem kuriosen Treffer aus rund 45 Metern und Marco Reus (70.) für den hart erkämpften Sieg des Dritten der Fußball-Bundesliga im Duell mit dem Viertletzten. Den zwischenzeitlichen Ausgleich der Bochumer erzielte Kevin Stöger (64./Handelfmeter).

Franken als einziger Zweitligist noch im Pokal

Die Nürnberger haben im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. © Daniel Karmann / DPA

Der 1. FC Nürnberg steht nach einem packenden Elfmeter-Krimi gegen Fortuna Düsseldorf als einziger Zweitligist unter lauter Fußball-Bundesligisten im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Franken gewannen im Achtelfinale mit 5:3 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Im Elfmeterschießen konnte Nürnbergs Torwart Peter Vindahl den Versuch von Jona Niemiec parieren. Danach verwandelte Eric Shuranov für die glücklichen Gastgeber beim letzten Schuss vom Punkt. Neben der satten Erfolgsprämie von rund 1,7 Millionen Euro für das Weiterkommen darf Nürnberg auf ein attraktives Los in der Runde der letzten acht Mannschaften hoffen.

Eintracht siegt im Hessenderby

Frankfurts Daichi Kamada feiert den dritten Treffer seiner Eintracht. © Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Eintracht Frankfurt hat als sechster Fußball-Bundesligist das Pokal-Viertelfinale erreicht. In einem rasanten Hessen-Derby setzte sich die Eintracht mit 4:2 (2:2) gegen Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 durch. Vor 49.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena erzielten zwei Mal Randal Kolo Muani (6./90. Minute), Rafael Borré (44.) und Daichi Kamada (62.) die Tore für den Bundesligisten. Mathias Honsak (29./31.) traf für die Gäste.

Joker Petersen entscheidet in der 94. Minute

Die Spieler des SC Freiburg feiern die 1:0-Führung beim SV Sandhausen. © Uwe Anspach / DPA

Der SC Freiburg hat als fünfter Fußball-Bundesligist das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich im Achtelfinale beim Zweitligisten SV Sandhausen mit 2:0 (0:0) durch. Hamadi al Ghaddioui mit einem Eigentor in der 87. Minute und Freiburgs Joker Nils Petersen (90.+4) beendeten Sandhausens Traum von einer Überraschung vor 11.782 Zuschauern.

Mit dem VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayern München und Union Berlin stehen bereits vier weitere Erstligisten im Viertelfinale.