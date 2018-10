Borussia Dortmund - Union Berlin 3:2 n.V. (2:2, 1:0)

Viel riskiert, lange gezittert - Borussia Dortmund hat nur mit großer Mühe das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der durch umfangreiche Rotation geschwächte Revierclub schlug im Duell der bisher Unbesiegten den Zweitligisten Union Berlin erst nach Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:0). Dank der Treffer von Christian Pulisic (40. Minute), Maximilian Philipp (73.) und Marco Reus (120./Foulelfmeter) blieb der Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwoch vor 72.732 Zuschauern im Signal Iduna Park auch ohne großen Glanz im 14. Pflichtspiel unter der Regie von Lucien Favre ungeschlagen.

Dagegen mussten die Gäste trotz des zweimaligen Ausgleichs durch Sebastian Polter (63./88.) die erste Saisonniederlage hinnehmen. In der hektischen Schlussphase sah Abwehrspieler Marvin Friedrich die Gelb-Rote Karte. Angesichts der anhaltenden Terminhatz entschied sich BVB-Coach Favre zu einer umfangreichen Rotation und beorderte im Vergleich zum 2:2 vier Tage zuvor gegen Hertha BSC gleich sieben neue Profis in das Team. Selbst die eigentlich Unverzichtbaren Marco Reus und Axel Witsel saßen zunächst auf der Bank, Mario Götze stand wegen einer Erkältung erst gar nicht im Kader

1. FC Köln - Schalke 04 6:7 n.E. (1:1, 1:1, 1:0)

Doppeltes Elfmeter-Glück und der glänzende Torhüter Alexander Nübel haben den FC Schalke 04 vor einem überraschenden Pokal-Aus bewahrt. Trotz eines 0:1-Rückstands bis zur 88. Minute gewann der Vize-Meister in der 2. Runde noch mit 6:5 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen beim Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln und zog ins Achtelfinale ein. Ein Handelfmeter von Nabil Bentaleb und somit das erste Pflichtspiel-Tor nach 395 Minuten hatte Schalke in die torlose Verlängerung gerettet. Im Shoot-out besiegelte ausgerechnet der gebürtige Kölner Mark Uth mit seinem verwandelten Elfmeter den Achtelfinal-Einzug. Beide Torhüter hatten zuvor je einen Elfer pariert. Die Kölner waren durch Jhon Córdoba in Führung gegangen (43.) und durften lange vom vierten Sieg im vierten Pokal-Heimspiel gegen die Gelsenkirchener träumen.

SC Weiche Flensburg - Werder Bremen 1:5 (1:3)

Werder Bremen hat seine Pflicht im Pokal erfüllt. Der Bundesligist setzte sich in Lübeck gegen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg am Ende souverän mit 5:1 (3:1) durch. "Wir waren heute alle zusammen sehr fokussiert und haben deshalb auch verdient gewonnen", sagte Florian Kainz, der das wichtige 2:1 (38.) mit einem 20-Meter-Schuss erzielt hatte. "Für mich persönlich war es sehr wichtig, mal wieder getroffen zu haben." Außer Kainz trafen Sturm-Oldie Claudio Pizarro (8.), Florian Kainz (38.) mit einem 20-Meter-Schuss, Davy Klaassen (44.) per Foulelfmeter und der eingewechselte Martin Harnik (76./81.) mit einem Doppelschlag für den Favoriten. Weiches Ilidio Pastor Santos (27.) gelang per Freistoß der zwischenzeitliche Ausgleich.

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 4:6 n.E. (2:2, 1:1, 1:0)

Bundesligist 1. FC Nürnberg steht nach einem kleinen Kraftakt im Achtelfinale. Das Team von Trainer Michael Köllner gewann am Mittwochabend in der zweiten Runde beim Drittligisten FC Hansa Rostock mit 4:2 im Elfmeterschießen (2:2, 1:1, 0:1) und feierte das erste Erfolgserlebnis nach zuvor drei sieglosen Ligaspielen in Folge. Adam Zrelak (90. Minute) und Federico Palacios (103.) erzielten vor 23 900 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion die Tore für die Franken. Pascal Breier (35. Minute) und Jonas Hildebrandt (95.) trafen für die Hanseaten, die in der ersten Runde den Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeschaltet hatten.