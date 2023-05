Der SC Freiburg hat im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig einen Systemabsturz erlebt. Nach 14 Minuten lag das Team von Trainer Christian Streich mit 0:2 zurück, nach 45 Minuten stand es 0:4 und am Ende 1:5 gegen bärenstarke Leipziger. Auch die rote Karte für die Gäste in der zweiten Halbzeit änderte an den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen wenig. Freiburg wurde in den ersten 45 Minuten vom brillant aufspielenden Gegner schlicht überrollt. Vor Anpfiff hatten die Freiburger Anhänger ein Zeichen gesetzt, als die komplette Nordkurve kleine Banner mit der Aufschrift hochhielt: "Keine Akzeptanz für RB!" Für die Fans zahlreicher Traditionsklubs ist das Geschäftsmodel von RB Leipzig mit Red Bull als bestimmenden Geldgeber ein Dorn im Auge.