Der DFB-Pokal wird am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion an den Sieger übergeben

Klein gegen groß und das eine oder andere Traditionsduell: Das kam bei der Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum Dortmund heraus.

"Absoluter Knaller", kommentierte Rüdiger Ziel, der Trainer des 1. FC Saarbrücken in der ARD, was ihm Losfee und 2014-Weltmeister Shkodran Mustafi und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum Dortmund kredenzt haben. Der Drittligist aus dem Saarland empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München. Oder hat, um es mit Rüdiger Ziel zu sagen: "Die maximal schwerste Aufgabe."

Das sind die Begegnungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals

Fünf weitere Dritt- und Regionalligisten waren im Lostopf, Viktoria Köln trifft zum Beispiel auf den diesjährigen Finalisten Eintracht Frankfurt. Titelverteidiger RB Leipzig spielt beim VfL Wolfsburg, der BVB hat die TSG Hoffenheim zu Gast. In Kaiserslautern gibt es ein echtes Traditionsduell. Die Paarungen im Überblick:

Bundesliga gegen Bundesliga

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim

VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig

2. Liga gegen Bundesliga

SC Freiburg vs. SC Paderborn

Hertha BSC vs. 1. FSV Mainz 05

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Köln

2. Liga gegen 2. Liga

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04

1. FC Nürnberg vs. FC Hansa Rostock

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg

3. Liga gegen Bundesliga

FC Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt

SV Sandhausen vs. Bayer 04 Leverkusen

1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern München

3. Liga gegen 2. Liga

Arminia Bielefeld vs. Hamburger SV

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf

Regionalliga vs. 2. Liga

FC Homburg vs. SpVgg Greuther Fürth

Die Spiele werden am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. Auch welche Partien im Free-TV übertragen werden, ist noch nicht entschieden. Das Finale des DFB-Pokals steigt am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion.