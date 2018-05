Große Freude in Frankfurt: Die Eintracht hat am Samstag nach 30 Jahren wieder den DFB-Pokal gewonnen. In einer umkämpften Partie mit teilsweise strittigen Schie dsrichterentscheidungen setzte sich die Mannschaft von Trainer Nico Kovac mit 3:1 gegen den FC Bayern München durch. VOX POPS FANS Am Sonntag wird die Eintracht zu einer Pokalfeier auf am Frankfurter Römer erwartet.