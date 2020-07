Der FC Bayern hat das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen für sich entschieden und zum 20. Mal den Pott geholt. Die Münchner siegten in einem über weite Strecken souverän geführten Finale vor leeren Rängen im Olympiastadion in Berlin mit 4:2. Alaba (16.), Gnabry (24.) und Lewandowsky (59./89.) erzielten die Treffer für die Münchner, Sven Bender (64.) und Havertz (90.+4) erzielte den Anschlusstreffer.

Der deutsche Rekordmeister verteidigte damit zugleich erfolgreich das Double aus dem Vorjahr: Die Bayern hatten in der Fußball-Bundesliga vorzeitig den achten Meistertitel in Folge klar gemacht. Und auch das Triple, das bislang nur Jupp Heynckes mit den Bayern im Jahr 2013 gefeiert hatte, ist weiter möglich. Im August geht es für die Mannschaft von Erfolgstrainer Hansi Flick in der Champions League weiter - das Finale am 23. August in Lissabon ist das Ziel. Die Leverkusener, die erst spät in das Finale fanden, müssen sich dagegen nach 27 trophäenlosen Jahren weiter gedulden.

Hradecky-Patzer sorgt ungewollt für Klarheit

Die Vorentscheidung fiel nach knapp 60 Minuten beim Stand von 2:0 für den FC Bayern. Bei einem schnellen Angriff spielte Leverkusens Diaby in der 58. Minute den Ball auf den mitgelaufenen Volland, der frei vor Neuer stand, das Spielgerät jedoch verpasste. Im Gegenzug jagte Lewandowsky den Ball aus großer Entfernung und ohne große Aussicht auf Erfolg volley in Richtung Leverkusener Tor. Dort schien Bayer-Torhüter Hradecky den Ball schon sicher in der Hand zu haben, bugsierte ihn dann jedoch ungeschickt selbst ins eigene Netz zum 0:3 ins Netz.

Das Endspiel war das ersten Geister-Finale in diesem Wettbewerb. Wegen der Coronavirus-Krise durften keine Zuschauer in das mehr als 74.000 Zuschauer fassende Olympiastadion, das sonst zum Pokalfinale immer ausverkauft ist. In den Berliner Straßen waren am Samstag nur vereinzelt Menschen in Trikots der Final-Clubs unterwegs.

Im leeren Olympiastadion hatten die Vereine immerhin ihre Kurven in den Vereinsfarben geschmückt. In der Ostkurve des FC Bayern waren auf rot-weißen Bannern die Namen der Fan-Clubs zu lesen. In der gegenüberliegenden Kurve der Leverkusener am Marathontor sorgten T-Shirts auf den Sitzen für ein rot-schwarzes Muster. Die rund 700 Personen, die dem Spiel beiwohnen durften - darunter Nationalcoach Jogi Löw - bemühten sich so gut wie möglich, die Aktiven auf dem Feld zu unterstützen.