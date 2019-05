Niko Kovac holt in seiner ersten Saison beim FC Bayern München das Double. Nach dem Gewinn der Meisterschaft sicherte sich der deutsche Rekordmeister am Samstagabend auch den Sieg im DFB-Pokal. Im Finale gegen RB Leipzig siegte der FCB mit 3:0 (1:0). Torjäger Robert Lewandwoski hatte die Bayern bereits in Durchgang eins in Front geschossen, Kingsley Coman stellte rund eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0, ehe erneut Lewandowski alles klarmachte.

In Kürze mehr auf stern.de.