Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat diesmal die Losfee bei der Auslosung des Pokal-Halbfinales gespielt. Das Ergebnis: Der SC Freiburg empfängt RB Leipzig und Eintracht Frankfurt muss zum VfB Stuttgart reisen.

Titelverteidiger RB Leipzig tritt im Halbfinale des DFB-Pokals beim Bayern-Bezwinger SC Freiburg an. Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt bestreiten das zweite Duell um den Einzug ins Endspiel. Das ergab die Auslosung durch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Im vergangenen Jahr gewann Leipzig im Elfmeterschießen des Endspiels gegen Freiburg.

RB Leipzig schaltete BVB aus

Die Sachsen hatten sich am Mittwoch durch ein 2:0 gegen Borussia Dortmund für das Halbfinale qualifiziert. Der SC Freiburg hatte am Dienstag überraschend den Rekordpokalsieger FC Bayern auswärts mit 2:1 bezwungen. Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 3. Juni.