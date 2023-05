Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Das Finale gegen den SC Freiburg haben fast 45.000 Menschen im Stadion verfolgt.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum zehnten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Das Team um EM-Star und Torschützin Alexandra Popp gewann am Donnerstag in Köln vor der Rekordkulisse von 44 808 Zuschauern mit 4:1 (1:1). Im ausverkauften Stadion war Wolfsburg durch ein Eigentor der Freiburgerin Lisa Karl (4. Minute) in Führung gegangen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Janina Minge (42.) trafen Rebecka Blomqvist (58.) und Nationalstürmerin Popp (84.) für Wolfsburg. Dominique Janssen gelang nach dem erstmaligen Einsatz der Video-Schiedsrichterin in einem Frauen-Pokalfinale per Handelfmeter (89.) der vierte Treffer für die Favoritinnen.

VfL Wolfsburg hofft aufs Double

Durch den Erfolg hat Wolfsburg noch die Chance aufs Double. Am 3. Juni (16.00 Uhr/ZDF) bestreitet das Team von Trainer Tommy Stroot in Eindhoven das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona.