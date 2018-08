Fortuna Düsseldorf hat vor der Rückkehr in die Bundesliga den Härtetest im DFB-Pokal bestanden. Mit einem 5:0 bei Rot-Weiß Koblenz präsentierten sich die Rheinländer gegen den Fünftligisten in einer Erstliga-tauglichen Verfassung. Dodi Lukebakio (9./12. Minute) mit einem Doppelpack, Marvin Duksch (32.), Kevin Stöger (44.) und Benito Raman (62.) erzielten vor 7500 Zuschauern die Treffer für den Favoriten.

Ausgburg glücklich gegen Steinbach

Souverän ist auch Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Elf von Trainer Jeff Saibene setzte sich beim Oberligisten 1. FC Lok Stendal mit 5:0 (1:0) durch und vermied damit anders als im Vorjahr ein Erstrunden-Aus. Vor 2870 Zuschauern markierten Prince Osei Owusu (11. Minute/61.), Sven Schipplock (63./69. Foulelfmeter) und Tom Schütz (66.) die Tore für die Arminia.

Der FC Augsburg hat dagegen nur mit viel Mühe eine erneute Erstrundenpleite im DFB-Pokal abgewendet. Trotz des dürftigen Auftritts kam der Bundesligist beim Regionalligisten TSV Steinbach zu einem glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg. Vor 4204 Zuschauern trafen Marco Richter in der 14. Minute und André Hahn (65.) für die Augsburger. Nico Herzig (55.) hatte den couragierten Viertligisten mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich kurzzeitig von einer Pokal-Überraschung träumen lassen.

1. FC Köln mit neuem Pokalrekord

Der 1. FC Köln hat mit einem Torfestival seine Pflichtaufgabe in der ersten DFB-Pokalrunde am Endspielort Olympiastadion erledigt. Nach leichten Startproblemen setzten sich die Rheinländer beim Viertligisten BFC Dynamo in Berlin mit einer Tor-Gala 9:1 durch. Stürmer Terodde (21./34./41.) erzielte binnen 20 Minuten die ersten drei Treffer für die Kölner, Dominick Drexler (44./66.), Marcel Risse (58.) und Vincent Koziello (61.) erhöhten weiter. Nach Teroddes 8:1 (76.) setzte Louis Schaub in der 86. Minute den Schlusspunkt und stellte den höchsten Auswärtssieg der Kölner im DFB-Pokal ein.

Mühe weiterzukommen, hatte RB Leipzig Nach zwischenzeitlichem Rückstand setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick mit 3:1 (0:1) beim Viertligisten Viktoria Köln durch. Leipzig lag nach einem Treffer des Kölners Timm Golley (39. Minute) bis zur Pause hinten. Erst nach dem Seitenwechsel drehten Yussuf Poulsen (61.), Emil Forsberg (69.) und Jean-Kevin Augustin (90.+3) die Begegnung.

Überraschung in Flensburg

Für eine Überraschung sorgte der Fünftligist Chemie Leipzig, der den drei Ligen höher spielenden SSV Jahn Regensburg mit 2:1 (0:1) aus dem Wettbewerb warf. Auch Zweitligist VfL Bochum schied aus und musste sich Regionalligist SC Weiche Flensburg 0:1 (0:1) geschlagen geben. Der Zweitligist 1. FC Heidenheim gewann beim zwei Klassen tiefer spielenden SSV Jeddeloh II 5:2 (3:0).