Vom 6. bis 8. August geht der Kampf um den DFB-Pokal wieder von vorne los – bis zum Pokalfinale am 21. Mai 2022

Nach der Auslosung stehen nun die Spielpaarungen für die 1. Runde des DFB-Pokals fest. Nur der VfB Stuttgart weiß noch nicht, gegen welchen Berliner Verein er antreten muss.

Der Bremer SV hat im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Fußball-Oberligist empfängt in der ersten Runde Anfang August Rekordsieger FC Bayern München. Im Vereinsheim des kleinen Clubs brandete lautstarker Jubel auf, nachdem der frühere Bundesligaprofi und aktuelle ARD-Experte Thomas Broich am Sonntagabend die Bayern-Kugel aus der Lostrommel gefischt hatte. "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: "Megageil."

Bremer SV freut sich auf Bayern München

Er freue sich besonders auf den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt war. "Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer", sagte Eta. Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligist SV Sandhausen. Das ergab die Auslosung des Deutschen Fußball-Bundes in Köln.

Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August statt, die genauen Ansetzungen werden laut DFB zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai 2022 angesetzt.

DFB entscheidet über Gegner für VfB Stuttgart

Auch die weiteren Oberligisten erwischten attraktive Gegner für die erste Runde. Der FC 08 Villingen empfängt Bundesliga-Absteiger Schalke 04, der VfL Oldenburg trifft aufs Schalkes neuen Ligarivalen Fortuna Düsseldorf. Der Greifswalder FC spielt gegen Bundesligist FC Augsburg. Zum Traditionsduell kommt es zwischen dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Erstligist VfB Stuttgart kennt seinen Gegner noch nicht. Die Schwaben bekamen den "Teilnehmer des Berliner Fußball-Verbandes" zugelost. Derzeit gemeldet ist durch den BFV der BFC Dynamo. "Allerdings hat ein weiterer Verein aus dem Bereich des Berliner FV am 1. Juli 2021 Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt", hatte der DFB mitgeteilt.

Die Paarungen der ersten Runde des DFB-Pokals

2. Liga gegen Bundesliga

SV Sandhausen - RB Leipzig

3. Liga gegen Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim

SV Meppen - Hertha BSC

Würzburger Kickers - SC Freiburg

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Türkgücü München - Union Berlin

Amateure gegen Bundesliga

Bremer SV - FC Bayern München

1. FC Lokomotive Leipzig - Bayer Leverkusen

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

SV 07 Elversberg - FSV Mainz 05

SV Babelsberg 03 - SpVgg. Greuther Fürth

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln

Greifswalder FC - FC Augsburg

Wuppertaler SV - VfL Bochum

Vertreter Berliner Fußballverband* - VfB Stuttgart

Preußen Münster - VfL Wolfsburg

2. Liga gegen 2. Liga

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

FC Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden - SC Paderborn

3. Liga gegen 2. Liga

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

VfL Osnabrück - Werder Bremen

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

TSV 1860 München - SV Darmstadt 98

Amateure gegen 2. Liga

SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

FC 08 Villingen - FC Schalke 04

FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96

Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf