Kaum Zeit zum Durchatmen: Nur zwei Tage nach Ende des jüngsten Bundesliga-Spieltags geht es in Sachen Fußball schon an diesem Dienstag und Mittwoch (29./30. Oktober) weiter. Dann nämlich steht die zweite Runde im DFB-Pokal an. 32 Teams, darunter 16 Mannschaften aus der 1. Fußball-Bundesliga, sind noch im Wettbewerb und ermitteln entsprechend in 16 Partien die Achtelfinal-Teilnehmer, die dann wiederum Anfang Februar um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen werden.

Zum Duell zweier Bundesliga-Klubs kommt es in der zweiten Runde gleich drei Mal. So treffen bereits am Dienstag der SC Freiburg und Aufsteiger Union Berlin aufeinander (ab 18.30 Uhr), gut zwei Stunden später bekommt es Bayer Leverkusen im heimischen Stadion mit dem SC Paderborn (Anpfiff 20.45 Uhr) zu tun. Am Mittwoch dürfen sich die Fans dann auf ein echtes Highlight freuen, wenn Borussia Mönchengladbach im Signal Iduna Park von Borussia Dortmund zu Gast ist (20.45 Uhr).

Nachfolgend erfahren Sie, welcher Sender welche Partie überträgt und wann diese jeweils angepfiffen werden:

DFB-Pokal: So sehen Sie die Partien im (Free-)TV oder Livestream

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist auf gleich vier Kanälen zu verfolgen. Während der Pay-TV-Sender Sky Übertragungsrechte an allen Partien besitzt und diese als Einzelspiel oder in der Konferenz (jeweils auch als Livestream auf Sky Go) zeigt, ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lediglich ein Spiel live zu sehen. So berichtet die ARD am Mittwochabend live (TV und Livestream) aus Dortmund, wo der BVB auf Mönchengladbach trifft. Zudem wird der Sender sowohl Dienstag wie auch Mittwoch die Highlights aller Partien ab 22 Uhr in einer Zusammenfassung präsentieren.

Demnach ist nur ein weiteres Duell im Free-TV live zu verfolgen: Sport1 überträgt am Dienstag das Spiel VfL Bochum gegen den Rekord-Pokalsieger Bayern München. Neu sind Pokal-Übertragungen via Onefootball. Die App darf die Sky-Übertragungen nutzen und bietet die Einzelspiele zu jeweils 3,99 Euro pro Partie an. Ein Abo ist nicht notwendig, es gilt Pay-per-View. Bezahlt werden die Buchungen über Guthaben bei Apple iTunes beziehungsweise Google Play Store. An den Einnahmen über die App partizipiert Sky.

DFB-Pokal – 2. Runde: alle Partien im Überblick

Dienstag, 29. Oktober 2019

1. FC Saarbrücken – 1. FC Köln (Anpfiff: 18.30 Uhr / Sky)

(Anpfiff: 18.30 Uhr / Sky) Hamburger SV – VfB Stuttgart (18.30 Uhr / Sky)

MSV Duisburg – TSG 1899 Hoffenheim (18.30 Uhr / Sky)

(18.30 Uhr / Sky) SC Freiburg – 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr / Sky)

– (18.30 Uhr / Sky) VfL Bochum – Bayern München (20 Uhr / Sky und Sport1)

(20 Uhr / Sky und Sport1) Arminia Bielefeld – FC Schalke 04 (20.45 Uhr / Sky)

(20.45 Uhr / Sky) Bayer Leverkusen – SC Paderborn 07 (20.45 Uhr / Sky)

– 07 (20.45 Uhr / Sky) Darmstadt 98 – Karlsruher SC (20.45 Uhr / Sky)

Mittwoch, 30. Oktober 2019