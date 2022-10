Reichlich Elfmeter, häufig Verlängerung und ein gescheiterter Bundesligist: Werder Bremen scheiterte im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen an Zweitligist Paderborn. St. Pauli hatte Freiburg lange am Rand einer Niederlage – und Augsburg kitzelte die Bayern.

Werder Bremen ist als nächster Fußball-Bundesligist im DFB-Pokal gestrauchelt, der SC Freiburg und Borussia Dortmund haben das Zweitrunden-Aus hingegen verhindert – wenn auch mit einiger Mühe.

Bremen verpasste am Mittwoch den Sprung ins Achtelfinale durch das 4:5 (2:2, 2:2, 0:2) im Elfmeterschießen bei Zweitliga-Topteam SC Paderborn. Felix Platte (22. Minute) und Sirlord Conteh (43.) schossen das spielfreudige Heimteam verdient in Führung, Leonardo Bittencourt (65.) und Mitchell Weiser (84.) retteten Werder mit ihren Toren immerhin noch in die Verlängerung. Nach weiteren torlosen 30 Minuten musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem Bittencourt als einziger Bremer Spieler verschoss. SCP-Torwart Leopold Zingerle parierte seinen Versuch.

BVB-Sieg in Hannover schmeichelhaft

Dortmund steht nach einem schmeichelhaften 2:0 (1:0) bei Zweitligist Hannover 96 im Achtelfinale. Ein Eigentor von Bright Arrey-Mbi (11. Minute) brachte den BVB vor 49.000 Zuschauern auf Kurs. Jude Bellingham (71.) verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter. Der eingewechselte Karim Adeyemi (85.) sah für eine Notbremse die Rote Karte.

Nur knapp an einer Blamage schrammte Freiburg vorbei. Die Südbadener siegten im Heimspiel gegen Zweitligist FC St. Pauli 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. Lukas Daschner (42. Minute) brachte die Gäste in Führung, Matthias Ginter (90.+3) und Michael Gregoritsch (119.) drehten die Partie noch.

15 Elfmeter beim badischen Duell

Zweitligist Karlsruher SC verlor bei Ligarivale SV Sandhausen 7:8 (2:2, 2:2, 0:2) im Elfmeterschießen. Für die Gastgeber schossen Stephan Ambrosius (8./Eigentor) und Aleksandr Zhirov (44.) die Tore, Marvin Wanitzek (58./Handelfmeter) und Tim Breithaupt (72.) glichen für den KSC aus. Nach torloser Verlängerung parierte SVS-Torwart Nikolai Rehnen im Elfmeterschießen den Versuch von Marcel Franke.

Am Dienstag war Borussia Mönchengladbach als klassenhöherer Bundesligist beim Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 gescheitert.