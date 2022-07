Tag zwei der ersten DFB-Pokalrunde: Die Heimmannschaften tun sich schwer, Tore zu erzielen. Dort, wo sie es tun, zittern die Favoriten: Während der St. Pauli noch die Kurve kriegt, erwischt es den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und Hansa Rostock.

Jahn Regensburg – 1. FC Köln 4:3 i.E.

Ins Stolpern geraten: Mark Uth vom 1. FC Köln (l.) und Jan Elvedi vom SSV Jahn Regensburg im Zweikampf. © Matthias Balk / DPA

Für Steffen Baumgart und den 1. FC Köln ist die ersehnte Berlin-Pokal-Reise schon nach der ersten Station beendet. Die Rheinländer kämpften sich nach einem 0:2 beim SSV Jahn Regensburg zwar nochmals zurück, konnten ihr Erstrunden-Aus aber beim 3:4 im Elfmeterschießen nicht abwenden. Nach der Verlängerung hatte es in dem leidenschaftlichen Cup-Fight am Samstag 2:2 (2:2, 1:2) gestanden.

SpVgg Bayreuth – Hamburger SV 1:3 n.V.

Hamburg hat lange für das Happyend gebraucht: Ransford-Yeboah Königsdörffer (l.) jubelt nach seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 mit Robert Glatzel. © Daniel Löb / DPA

Die DFB-Pokalreise des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wäre in dieser Saison beinahe schon nach der ersten Station beendet gewesen. Der letztmalige Halbfinalist rettete sich beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth zunächst in die Verlängerung und gewann schließlich noch mit 3:1 (1:1, 0:1). Der pausenlose Hamburger Sturmlauf nach der Pause mündete zunächst nach etlichen vergebenen Torchancen im 1:1 des eingewechselten Ransford Königsdörfer in der 83. Minute. In der Verlängerung traf zunächst Kapitän Sebastian Schonlau nach einer Ecke von Sonny Kittel im Strafraum aus der Drehung (97.). Für die Entscheidung sorgte dann der erneut erfolgreiche Königsdörfer (111.).

FC Einheit Wernigerode – SC Paderborn 0:10

Maximilian Farwig (r.) von FC Einheit Werningerode spielt gegen den SC Paderborn 07 Spieler Julian Justvan. © Matthias Bein / DPA

Überhaupt keine Probleme hatte der SC Paderborn mit dem 10:0 (3:0) beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode. Die Torschützen des Torschützefests: 1:0 Justvan (7.), 2:0 Leipertz (10.), 3:0 Pieringer (40.), 4:0 Justvan (46.), 5:0 Srbeny (49.), 6:0 Pieringer (50.), 7:0 Pieringer (53.), 8:0 Leipertz (58.), 9:0 Tachie (67.), 10:0 Pieringer (90.)

VfB Lübeck – Hansa Rostock 1:0

Spielunterbrechung in Lübeck, nachdem die Fans grüne Rauchfackeln abgebrannt haben. © Michael Schwartz / DPA

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat in der ersten DFB-Pokalrunde eine Pleite beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck erlebt. Die Rostocker unterlagen beim unterklassigen Rivalen mit 0:1 (0:0). VfB-Mittelfeldspieler Tarik Gözüsirin erzielte das umjubelte Siegtor in der 78. Minute mit sattem Schuss aus 16 Metern. In den vergangenen zwölf Jahren sind die Rostocker damit zum zehnten Mal in der ersten Runde gescheitert. Nach Spielschluss stürmten einige Hansa-Fans den Innenraum. Polizeikräfte drängten sie zurück.

SV Elversberg – Bayer Leverkusen 4:3

Ein gebrauchter Tag nicht nur für Torwart Lukas Hradeck, sondern für alle Spieler von Bayer Leverkusen. © Uwe Anspach / DPA

Nach einem enttäuschenden Auftritt hat sich Champions-League-Starter Bayer Leverkusen bereits in der 1. Runde aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Die Werkself verlor beim Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg mit 3:4 (2:3) und offenbarte eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt viele Schwächen. Jannik Rochelt in der 2. Minute, Kevin Koffi (17.) per Foulelfmeter, Luca Schnellbacher (37.) und Kevin Conrad (74.) trafen vor 7414 Zuschauern für den couragierten Außenseiter. Die Tore von Adam Hlozek (5.), Charles Aránguiz (30.) und Patrik Schick (89.) reichten Bayer nicht zum Weiterkommen.

FV Illertissen – 1.FC. Heidenheim 0:2

Illertissens Torwart Micahel Wagner (2.v.l.) und Lukasz Mozler (r.) hilflos beim Treffer von Heidenheims Patrick Mainka (M.). © Stefan Puchner / DPA

Dem 1. FC Heidenheim ist nach dem optimalen Zwei-Siege-Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga auch der Start in den Pokal-Wettbewerb geglückt. Das Team von Trainer Frank Schmidt mühte sich beim Regionalligisten FV Illertissen zu einem 2:0 (0:0). Patrick Mainka (57. Minute) und Adrian Beck (81.) trafen in einer zähen Partie vor 3500 Zuschauern im Vöhlin-Stadion.

Viktoria 89 Berlin – VfL Bochum 0:3

Bochums Philipp Hofmann (r.) bejubelt seinen Treffer zum 0:3 mit Vorlagengeber Simon Zoller. © Soeren Stache / DPA

Der VfL Bochum hat sich keine Blöße gegeben und ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Thomas Reis gewann beim Regionalligisten Viktoria Berlin 3:0 (2:0). Vor 5573 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sorgten die Treffer von Simon Zoller (18. Minute) und Takuma Asano (22.) früh für Klarheit. Neuzugang Philipp Hofmann erzielte das 3:0 (65.). Der Berliner Landespokalsieger kämpfte, war aber zu oft mit dem Spiel des Ruhrgebietsclubs überfordert.

SV Straelen – FC St. Pauli 3:4

St. Paulis Igor Matanovic und Toshiaki Miyamoto von Straelen versuchen, an den Ball zu kommen. © Bernd Thissen / DPA

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich in die zweite Runde des DFB-Pokals gezittert. Das Team von Trainer Timo Schultz mühte sich zu einem 4:3 (2:2) beim Regionalligisten SV Straelen. Erst ein Billardtor von Jakov Medic in der letzten Minute der regulären Spielzeit bescherte den Gästen den Pflichtsieg. Zuvor hatten Eric Smith (25.), Medic (40.) und der eingewechselte David Otto (63.) für den Favoriten getroffen. Manolis Saliakas sah in der 77. Minute wegen rohen Spiels die Rote Karte.

1860 München – Borussia Dortmund 0:3

Der Sieg des BVB über 1860 München war 90 Minuten lang ungefährdet. © Matthias Balk / DPA

Borussia Dortmund hat souverän die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann bei Drittligist TSV 1860 München mit 3:0 (3:0). Donyell Malen (8.), Jude Bellingham (31.) sowie Neuzugang Karim Adeyemi (35.) trafen für den von Edin Terzic trainierten Pokalsieger von 2021. Die Münchner Löwen scheiterten zum vierten Mal in fünf Jahren in der ersten Runde.

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart 0:1

Stuttgarts Darko Churlinov (l.) jubelt nach seinem Tor zum 0:1 mit Chris Führich. © Robert Michael / DPA

Darko Churlinov hat den VfB Stuttgart in die zweite Runde des DFB-Pokals geführt. Der Treffer des 22-Jährigen in der 33. Minute reichte dem Fußball-Bundesligisten bei Drittligist Dynamo Dresden zum 1:0-Sieg. Vor 22 .644 Zuschauern mussten die Schwaben nach einer Gelb-Roten Karte für Waldemar Anton nach 67 Minuten in Unterzahl spielen.

1. FC Kaan-Marienborn – 1. FC Nürnberg 0:2

Nürnbergs Torschütze Johannes Geis (r.) jubelt nach seinem Treffer zur 1:0 Führung mit seinem Teamkameraden Christoph Daferner (v.l.) und Christopher Schindler © Marius Becker / DPA

Der Club hat die erste Aufgabe im DFB-Pokal nur mit Mühe bewältigt: Der Zweitligist setzte sich beim Regionalligaaufsteiger mit 2:0 (1:0) durch und steht somit wie im Vorjahr in der 2. Runde des Wettbewerbs. Vor etwa 6000 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion erzielten Johannes Geis (45. Minute) und Enrico Valentini (84.) die Treffer. Der Stadtteilclub aus Siegen, der erst im Jahr 2007 gegründet wurde, hatte erstmals überhaupt die erste Pokalhauptrunde erreicht

TSG Neustrelitz – Karlsruher SC 0:8

Neustrelitz Kapitän Kevin Riechert (l.) versucht dem Kapitän von Karlsruhe Jerome Gondorf (r.) den Ball abzunehmen. © Gregor Fischer / DPA

Der KSC ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokalwettbewerbs eingezogen. Beim mecklenburgischen Oberligisten TSG Neustrelitz setzte sich der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga souverän mit 8:0 (3:0) durch. Vor gut 3000 Zuschauern erzielten der überragende Fabian Schleusener (12./14./41.) sowie Jerome Gondorf (67.), Malik Batmaz (71.), Daniel Gordon (73.) und Simone Rapp (82./87.) die Tore für den KSC. Die TSG, die im Jahr 2007 schon einmal am KSC (0:2 nach Verlängerung) gescheitert war, kassierte ihre vierte Erstrunden-Niederlage im Pokal.