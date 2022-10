Nachdem das Achtelfinale des DFB-Pokals am Sonntag ausgelost worden war, wurden die Spiele nun auch zeitgenau angesetzt. Gleich drei Begegnungen sind im Free-TV zu sehen.

Nachdem das Achtelfinale des DFB-Pokals am Sonntag ausgelost worden ist, wurden die Spiele nun auch zeitgenau angesetzt. Gleich drei Begegnungen sind im Free-TV zu sehen.

Anders als man es aus den Vorjahren gewohnt ist, wird das Achtelfinale in dieser Saison über zwei Wochen gestreckt. Statt vier Partien an einem Tag zu spielen, gibt es künftig nur noch zwei - mit dem Ergebnis, dass ein Spiel mehr als üblich auch im Free-TV läuft. Nur am 31. Januar, dem ersten Tag des DFB-Pokal-Achtelfinals, laufen beide Begegnungen des Abends exklusiv bei Sky.

An den drei restlichen Spieltagen sind Mainz vs Bayern (ARD), Frankfurt vs Darmstadt (ARD) und Bochum vs BVB (ZDF) auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Alle Ansetzungen und Übertragungen:

Dienstag, 31. Januar

SC Paderborn - VfB Stuttgart (18:00 Uhr, Sky)

Union Berlin - VfL Wolfsburg (20:45 Uhr, Sky)

Mittwoch, 1. Februar

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (18:00 Uhr, Sky)

Mainz 05 - FC Bayern (20:45 Uhr, ARD & Sky)

Dienstag, 7. Februar

SV Sandhausen - SC Freiburg (18:00 Uhr, Sky)

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt (20:45 Uhr, ARD & Sky)

Mittwoch, 8. Februar

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (18:00 Uhr, Sky)

VfL Bochum - Borussia Dortmund (20:45 Uhr, ZDF & Sky)

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als DFB-Pokal-Achtelfinale angesetzt - 3 Partien im Free-TV veröffentlicht.