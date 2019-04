Von den 64 Mannschaften, die Mitte August in die 76. Austragung des DFB-Pokals gestartet waren, sind noch acht Teams übrig. Drei Zweitligisten und fünf Klubs aus dem Liga-Oberhaus haben sich ins Viertelfinale gekämpft. Vier von ihnen schafften es schon im Vorjahr unter die letzten acht. Am Dienstag kommt es zunächst zum Zweitliga-Duell zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV. Am Abend könnte RB Leipzig erstmals in der Klubgeschichte in die Vorschlussrunde einziehen. Dafür müssen die Sachsen den FC Augsburg aus dem Weg räumen.

Am Mittwoch will Vorjahresfinalist FC Bayern München den vorletzten Schritt Richtung Berlin gehen. Das Team von Niko Kovac erwischte mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim das vermeintlich leichteste Los. Um das letzte Ticket fürs Halbfinale kämpfen am Abend dann Huub Stevens mit dem FC Schalke und der sechsmalige Pokalsieger Werder Bremen.

DFB-Pokal: die Partien von Dienstag im Überblick

18.30 Uhr: SC Paderborn - Hamburger SV

20.45 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig

DFB-Pokal: die Partien von Mittwoch im Überblick

18.30 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim

20.45 Uhr: Schalke 04 - Werder Bremen

Der DFB-Pokal im TV und als Livestream

Jeweils eine Partie pro Spieltag wird im Free-TV zu sehen sein. Das Erste zeigt am Dienstag das Spiel zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig, am Mittwoch dann die Begegnung Schalke 04 gegen Werder Bremen. Mit den Vorberichten beginnt der Sender jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Nach Abpfiff gibt's für die Fans der vier anderen Teams die Zusammenfassungen der zweiten Partie des Tages freuen (ab ca. 22.45 Uhr). Das Angebot der ARD ist zudem im Livestream zu sehen.

Neben dem öffentlich-rechtlichen Sender berichtet auch Sky über die Viertelfinalspiele. Hier können Abonnenten alle vier Partien live als Einzelspiel verfolgen. Auch hier gibt es ein Livestream-Angebot auf SkyGo.