Von den 64 Mannschaften, die Mitte August vergangenen Jahres in die 76. Austragung des DFB-Pokals gestartet waren, sind noch vier Teams übrig. Ein Zweitligist und drei Klubs aus dem Liga-Oberhaus haben sich ins Halbfinale gekämpft und wollen nun auch den letzten Schritt Richtung Berliner Olympiastadion machen, wo am 25. Mai das Endspiel stattfinden wird.

Den ersten Finalisten machen am Dienstagabend der Hamburger SV und RB Leipzig unter sich aus. Die Hansestädter standen in ihrer Vereinsgeschichte bereits sechs Mal im Finale, drei Mal reichte es zum Sieg. Leipzig hingegen schaffte bereits mit dem Einzug unter die besten vier Teams einen historischen Erfolg, für das Finale reichte es für die Sachsen bislang noch nie. Dennoch geht der Erstliga-Dritte als klarer Favorit in die Partie im Volksparkstadion.

Im zweiten Halbfinale treffen am Mittwoch dann Bayern München und Werder Bremen aufeinander, die erst am vergangenen Bundesliga-Wochenende gegeneinander spielen mussten. In der heimischen Allianz Arena reichte es für das Team um Trainer Nico Kovac am Samstag für einen späten 1:0-Erfolg, umso mehr dürfte den Bremer daran gelegen sein, den Spieß zu Hause umzudrehen und das Ticket für Berlin zu lösen.

DFB-Pokal: die Halbfinalpartien im Überblick

Dienstag

20.45 Uhr: Hamburger SV - RB Leipzig

Mittwoch

20.45 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München

Der DFB-Pokal im TV und als Livestream

Fußball-Fans können beide Partien auch ohne Abo bei einem Bezahlsender gucken. So werden die Spiele jeweils im Ersten gezeigt. Mit den Vorberichten beginnt der Sender jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Das Angebot der ARD ist zudem im Livestream zu sehen.

Neben dem öffentlich-rechtlichen Sender berichtet auch Sky über die Halbfinalspiele. Auch hier gibt es ein Livestream-Angebot auf SkyGo.