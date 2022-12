DFB-Präsident Neuendorf mahnt: Heim-EM muss genutzt werden

Bernd Neuendorf sieht die Heim-Europameisterschaft als große Chance für die deutsche Nationalelf. Der DFB-Präsident mahnt, diese nicht verpassen zu wollen.

Die Europameisterschaft in Deutschland bietet dem DFB-Team die Möglichkeit, wichtige Wiedergutmachung zu betreiben. Verbands-Präsident Bernd Neuendorf betont die "großartige Chance".

Die Europameisterschaft in Deutschland ist ein zweischneidiges Schwert für die Nationalmannschaft. Nach zuletzt drei enttäuschenden Turnieren, wo zweimal das ernüchternde Gruppenaus bei eienr Weltmeisterschaft das Resultat war, kann es bei der EM in gleich zwei Richtungen gehen.

Einerseits ergibt sich durch das heimische Turnier und auch schon im Vorlauf dazu die Chance, die Deutschen wieder für das DFB-Team zu begeistern. Zuletzt war insbesondere von einem nachlassenden Interesse und wachsender Enttäuschung zu hören. Mit einem tollen Fußball und guten Ergebnissen, und das im eigenen Land, wäre ein großer Schulterschluss möglich.

Andererseits ist auch ein neuer und dann umso schmerzhafter Tiefschlag möglich, sollte auch diese EM ein Debakel im Sinne der Mannschaft werden. Die Verdrossenheit würde nur noch weiter anwachsen.

Neuendorf sieht die Europameisterschaft als Chance für Deutschland

Weil zwischen diesen beiden Extremen sehr viel möglich und denkbar zu sein scheint, appelliert auch Bernd Neuendorf in einem offenen Brief an Fußball-Deutschland.

Der DFB-Präsident versprach (via transfermarkt): "Aus der Erfahrung der WM von Katar werden wir gemeinsam die richtigen und nötigen Schlüsse ziehen." Diese Analyse werde man "selbstkritisch und ergebnisoffen, aber voller Motivation und Zuversicht" angehen - im Hinblick auf die Europameisterschaft im eigenen Land.

"Denn mit der EURO 2024 haben wir eine großartige Chance vor Augen - die wir nicht verpassen dürfen", mahnte er an.

Mit Hansi Flick, da zeigte sich Neuendorf sicher, habe man auch den richtigen Trainer für diese Herausforderung: "Wir sind von seinem Führungsstil, seiner Vorstellung vom Fußball, seiner Leidenschaft und positiven Energie für eine erfolgreiche Europameisterschaft absolut überzeugt."

Alles zur Nationalmannschaft bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als DFB-Präsident Neuendorf mahnt: Heim-EM muss genutzt werden veröffentlicht.