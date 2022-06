"Und dann war natürlich heute, für uns natürlich, für die Mannschaft, alle, so ein kleiner Stresstest. Weil für uns natürlich auch wichtig war, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und da muss ich einfach der Mannschaft auch ein riesen Kompliment machen und einfach auch noch mal Danke sagen, einfach für die Art und Weise wie sie Fußball gespielt hat heute. (SCHNITT) Sie war sehr mutig in der Offensive und hat natürlich versucht möglichst den Gegner früh zu attackieren, früh unter Druck zu setzen, und ich glaube der Sieg war auch mehr als verdient, und darum können wir mit einem guten Gefühl jetzt in die Pause gehen. (SCHNITT) Italien, ich meine, sie machen das sehr gut. Wir haben sie natürlich heute ein paar Mal gut zugestellt, dass sie Fehler gemacht haben, zu Fehlern gezwungen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, sie haben gute Automatismen sie haben, ja, auch ein gutes Pressing, das sie spielen. Taktisch sehr gut. Das macht Mancini schon sehr, sehr gut. Ja."