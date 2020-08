Die DFL hat die Spielpläne für die 1. und 2. Liga veröffentlicht. Die Bayern treffen im Auftaktspiel auf Schalke 04. Falls Sie das Finale der Champions League erreichen, müssen zwei andere Teams am Freitagabend ran.

Der FC Bayern eröffnet als amtierender Deutscher Meister traditionell die neue Spielzeit. Diesmal soll der Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena am 18. September gegen Schalke 04 antreten, wie es die DFL in ihrem am Freitag veröffentlichten Spielplan für die Saison 2020/21 vorsieht.

Die Sache hat nur einen Haken. Sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August in Lissabon erreichen, würde die Partie erst am Montag (21. September) stattfinden. In diesem Fall würden Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach das Eröffnungsspiel am Freitagabend bestreiten, was für viele Fans sicherlich noch attraktiver wäre.

Aufsteiger mit schwerem Auftakt

Die Aufsteiger haben einen schweren Auftakt. Arminia Bielefeld muss zur Eintracht nach Frankfurt reisen und der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Derby.

Alle Spiele im Überblick:

FC Bayern München - FC Schalke 04 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1. FC Union Berlin - FC Augsburg 1. FC Köln - TSG Hoffenheim SV Werder Bremen - Hertha BSC VfB Stuttgart - SC Freiburg

In der 2. Liga werden zum Auftakt der kommenden Spielzeit am 18. September zwei Begegnungen ausgetragen: Der Hamburger SV erwartet Fortuna Düsseldorf, der SSV Jahn Regensburg trifft auf den 1. FC Nürnberg.

Die 2. Liga im Überblick:

Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 1. FC Heidenheim 1846 - Eintracht Braunschweig Hannover 96 - Karlsruher SC VfL Bochum 1848 - FC St. Pauli SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 Holstein Kiel - SC Paderborn 07 FC Würzburger Kickers - FC Erzgebirge Aue

Nur eine kurze Winterpause

Bereits Mitte Juli hatte die DFL den Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Nach dem 13. Spieltag vom 18. bis 21. Dezember verabschiedet sich die Bundesliga dann in die Winterpause. Allerdings gilt dies nicht für jene Bundesligisten, die zu diesem Zeitpunkt noch im Pokal vertreten sein werden. Denn für diese steht am 22. und 23. Dezember noch die 2. Runde an.

Die Winterpause fällt in der nächsten Saison allerdings kurz aus, bereits am ersten Januarwochenende geht es weiter. Neujahr wird noch spielfrei sein, zwischen dem 2. und 4. Januar wird der 14. Spieltag ausgetragen. Der letzte Spieltag der Saison steigt am 22. Mai.