Die Bundesliga feiert ihren 60. Geburtstag. Seit ihrem Start im Sommer 1963 hat der Fußball sich verändert - aber wie eigentlich? Ein Urgestein und sein Gegenentwurf haben verschiedene Perspektiven.

Felix Magath ist sich sicher, dass er es heute auch noch könnte. Er wäre kein diametral abkippender Sechser oder falscher Neuner, aber er würde zumindest nicht in Grund und Boden gerannt werden. Sein ehemaliger Mitspieler Horst Hrubesch habe ihm mal erzählt, dass er die alten Spiele des Hamburger SV analysiert habe, berichtet der 70-Jährige am Telefon.

"Spieler wie Manfred Kaltz oder ich sind demnach damals schon über 13 Kilometer pro Spiel gelaufen", sagt Magath. "Die konditionellen Fähigkeiten können früher also nicht so viel schlechter gewesen sein als heute." Technisch seien die Spieler vor 30, 40 Jahren sogar eher besser gewesen, weil sie auf schlechteren Plätzen spielen mussten. Ist in 60 Jahren Fußball-Bundesliga also gar nicht alles besser, intensiver, aufregender geworden?

Zumindest Magath sieht das so. Er hat die Liga zwar nicht seit ihrem Start im Sommer 1963 hautnah erfahren, der Offensivspieler war aber schon seit seinem Wechsel zum HSV 1976 dabei. Jahrelang erlebte er die deutsche Eliteklasse als Spieler, noch länger wirkte er später in ihr als Trainer. Dass der Fußball in all den Jahren so viel anders geworden ist, sieht er nicht.

Bundesliga ist über die Zeit athletischer geworden

Es ist, wie so vieles im Leben, eine Frage der Perspektive. Denn natürlich hat sich das Spiel verändert. Da gerade in den Anfangsjahren jedoch kaum Daten erhoben worden sind, lassen sich zumindest Statistiken schwer vergleichen. Dass vieles extremer, schneller und athletischer geworden ist, kann man aber auch ohne große Vergleichsdaten behaupten. Allein in Bezug auf Geschwindigkeit.

Dem "kicker" etwa liegen erst seit der Saison 2013/2014 die Geschwindigkeiten der Bundesliga-Profis vor. Die 20 schnellsten Spieler wurden jedoch allesamt erst ab 2019 gemessen. Borussia Dortmunds Karim Adeyemi führt die Rangliste mit einem in der vergangenen Spielzeit aufgestellten Topspeed von 36,65 km/h an.

"Die Spielintensität hat sich verändert. Das Spiel ist extrem schnell geworden, etwa durch Elemente wie Pressing und Gegenpressing", sagt Hannes Wolf, der neue DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Elemente gab es früher auch, aber sie sind intensiver geworden."

Wolf ist gewissermaßen der Gegenentwurf zu Magath. Er ist 28 Jahre jünger und kann auf keine große Spielerkarriere zurückblicken. Trotzdem schaffte es der ehemalige Sportstudent als Trainer nach oben. Den VfB Stuttgart führte er 2017 zurück ins Oberhaus, anschließend arbeitete er unter anderem für den HSV in der 2. Liga sowie für Bayer Leverkusen. Wolf kennt die Bundesliga also auch, aber er ist anders in ihr groß geworden als Magath.

Der 42-Jährige ist es gewohnt, mit großen Trainerstäben und allerlei Experten zu arbeiten. Als Magath dagegen nach fast zehn Jahren außerhalb der Bundesliga im März 2022 nochmal zur Rettungsmission bei Hertha BSC antrat, wusste er zunächst gar nicht, was er mit all den Mitarbeitern anfangen soll.

Technischer Fortschritt macht den größten Unterschied

"Man hat viel mehr Menschen damit betraut, mit einer Fußballmannschaft umzugehen", sagt er. "Ich finde, dass man da einen falschen Weg beschritten hat, indem man glaubte, man holt sogenannte Spezialisten." Wolf hält Experten wie etwa Standardtrainer nicht für zwingend notwendig, richtig eingesetzt könnten sie aber einen Mehrwert liefern.

Man könnte sich mit beiden stundenlang über ihre Sicht der Dinge unterhalten - aber was ist denn nun die größte Veränderung, die sich in 60 Jahren Bundesliga ergeben hat? Beide überlegen kurz, als ihnen diese Frage gestellt wird. Und am Ende überrascht es, dass ihnen gewissermaßen das Gleiche einfällt: Es sind die technischen Möglichkeiten, welche die Arbeit mit Fußballteams und damit auch das Spiel verändert haben.

"Einen der größten Unterschiede von früher zu heute hat sicher das Video mit sich gebracht", sagt Wolf. "Das ist der größte Unterschied, dass durch die Taktikkameras jeder Gegner zerlegt werden kann." In jedem Bundesliga-Stadion gibt es heute um die 20 Kameras, die jede Ecke des Spielfeldes beleuchten, jeden Spieler und den Ball tracken können. Über drei Millionen Datenpunkte werden so pro Partie erhoben.

Es überrascht vor diesem Hintergrund nicht, dass die Klubs seit Jahren ihre Analyseabteilungen ausbauen, weil es Experten braucht, die diese Daten aufbereiten können. In nicht wenigen Vereinen arbeiten im Hintergrund mittlerweile Mathematiker oder Statistiker, um aus unzähligen Daten die Dinge zu errechnen, die für die eigene Mannschaft oder mit Blick auf die Gegneranalyse sinnvoll sein können.

Erklärung für Mangel deutscher Talente

Im Profibereich hält Wolf das für sinnvoll, weil man dort "jeden Prozentpunkt herauskitzeln" müsse. Dass aber heute "sogar auf jedem B- und A-Jugend-Platz" Kameras stehen, hat aus seiner Sicht auch eine negative Entwicklung mit sich gebracht.

"Ein Trainer, der früher nichts über den Gegner wusste, hat in der Woche an den Details und der Verbesserung seiner Spieler gearbeitet", erklärt er. Heute dagegen werde eher auf den nächsten Gegner hingearbeitet. "Da müssen wir in Deutschland aufpassen, dass es wieder in den Vordergrund rückt, unsere jungen Spieler individuell so weiterzuentwickeln, dass sie später auf höchstem Niveau spielen können."

Wolf und Magath halten es darum aus ähnlichen Gründen nicht für Zufall, dass der deutsche Fußball zuletzt kaum Top-Talente hervorgebracht hat. "Als ich 2010 A-Jugend-Trainer beim BVB wurde, da gab es noch keine Videoanalyse vom Gegner. Auch die 2014er-Weltmeister sind so gut geworden, ohne dass es das während ihrer Jugendzeit gegeben hat", sagt Wolf. Auch Magath erkennt nicht, dass man es durch die ganze Technik "geschafft hat, den Fußball, die Spieler zu verbessern".

Und so scheinen sich am Ende beide einig, dass es in 60 Jahren Bundesliga nicht immer nur nach vorn, sondern manchmal auch zurückgehen muss. In diesem Fall sollte es zurück zu den Basics gehen, wie beide finden. Zurück also zur individuellen Entwicklung gerade der jungen Spieler. Damit in der Liga auch in den nächsten 60 Jahren wieder Talente wie einst Felix Magath groß werden können.