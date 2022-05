In der Relegation der Fußball-Bundesliga treffen diesmal Hertha BSC Berlin und der Hamburger SV aufeinander. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Jahren schon Erfahrungen in der Relegation gesammelt — mit unterschiedlichen Ausgängen. Hertha verlor 2012 das Duell gegen Fortuna Düsseldorf und musste runter in die 2. Liga. Der HSV rettete sich hingegen 2014 und 2015 und blieb danach noch zwei Jahre lang erstklassig, bevor die Rothosen 2018 abstiegen. Wir blicken auf die Relegationspartien mit Berliner und Hamburger Beteiligung zurück sowie auf das Duell, in dem zuletzt ein Zweitligist erfolgreich war – denn das ist statistisch selten der Fall. In den 13 Relegationsspielen seit 2009 waren erst drei Zweitliga-Klubs erfolgreich. Der letzte Aufsteiger über die Relegation war 2019 der 1. FC Union Berlin.