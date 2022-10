FC Bayern München – SC Freiburg 5:0

Der SC Freiburg, der bislang in der Tabelle vor den Bayern rangierte, holt sich eine echte Abreibung in München ab. Für die Tore der hoch überlegenden Bayern sorgen Gnabry, Choupo-Motin, Sané, Mané und Sabitzer. Mit dem Sieg zieht das Team von Julian Nagelsmann an den Breisgauern vorbei auf den zweiten Rang. Angreifer Mané nimmt die dolle Stimmung danach zum Anlass, Berni, dem Bayern-Maskottchen, einen sanften Tritt in den Hintern zu verpassen – natürlich im Spaß. Andere Bilder zeigen, wie sich beide herzlich umarmen. So gesehen ist also alles in bester Ordnung bei den Bayern.

