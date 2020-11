Sehen Sie im Video: Fans und Vereine trauern auf Twitter um Diego Maradona. Fußballlegende Diego Maradona ist tot. Medienberichten zufolge verstarb der 60-Jährige in seiner Heimat im Stadtteil San Andrés in Buenos Aires. Der argentinische Fußballstar gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte. In den sozialen Medien verleihen zahlreiche Nutzer ihrer Trauer Ausdruck.

Die Fußballwelt trauert um eine Legende: Diego Maradona ist tot. Der argentinische Fußballstar erlitt in seinem Zuhause in Buenos Aires einem Herzstillstand. Die Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Die argentinische Fußball-Legende verstarb übereinstimmenden Medienberichten zufolge in seiner Heimat im Stadtteil San Andrés in Buenos Aires. Die argentinische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an – der argentinische Fußballverband AFA twitterte: "Du wirst immer in unseren Herzen sein".

Maradona erlitt einen Herzstillstand

Laut den argentinischen Tageszeitungen "Clarín" und "La Nación" erlitt Maradona einen Herzstillstand und verlor das Bewusstsein. Neun Krankenwagen waren sofort an Ort und Stelle – der Fußballstar konnte von den herbeigeeilten Sanitätern jedoch nicht mehr wiederbelebt werden.

Zuletzt war Maradona wegen einer Gehirnblutung in einem Krankenhaus nahe der argentinischen Hauptstadt operiert worden und hatte dann einige Tage in der Klinik verbracht. Bereits an seinem 60. Geburtstag am 30. Oktober hatte er einen angeschlagenen Eindruck gemacht.

Maradona hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen: Er erlitt bereits zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen schweren Übergewichts einen Magenbypass legen. Auch war er mehrfach wegen Drogensucht in Behandlung. Nach Angaben seiner Ärzte nahm er regelmäßig Psychopharmaka ein.

Die Fußballwelt trauert um "Hand Gottes"

Der Tod Maradonas löste weltweite Bestürzung aus. "Welch eine traurige Nachricht. Ich habe einen großartigen Freund verloren, die Welt eine Legende", schrieb die brasilianische Fußball-Ikone Pelé auf Twitter. "Ich hoffe, wir spielen eines Tages gemeinsam im Himmel."

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Auch die ehemaligen Klubs des ehemaligen Weltmeisters trauerten - und zeigten sich stolz, Maradona in ihren Reihen gehabt zu haben. "Für immer in unseren Herzen. Ciao Diego", twitterte der SSC Neapel in Italien; "Ewige Dankbarkeit. Ewiger Diego!", schrieben die Boca Juniors aus Buenos Aires.

Mit einer Schweigeminute vor allen Europacup-Spielen am Mittwoch und Donnerstag soll der argentinischen Fußball-Legende gedacht werden. Das teilte der europäische Verband UEFA am Mittwochabend mit, an dem acht Champions-League-Duelle stattfanden.

Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er wuchs am Rande von Buenos Aires in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde schon in jungen Jahren vom Erstligisten Argentinos Juniors entdeckt. Dann ging alles ganz schnell: Bereits mit 15 Jahren gab er sein Debüt in der Ersten Liga, mit 16 Jahren spielte er erstmals für die argentinische Nationalmannschaft und mit 19 Jahren wurde er zum ersten Mal zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt.

Unvergessen machte ihn seine Aktion im WM-Viertelfinale 1986, als er den Ball gegen England mit der Faust ins Tor beförderte. Danach behauptete Maradona, die "Hand Gottes" sei im Spiel gewesen. Mit Argentinien wurde er 1986 Weltmeister, 1989 gewann er mit Neapel den UEFA-Pokal. Abseits des Spielfeldes geriet der Argentinier immer wieder wegen seines Drogenkonsums und seiner Liebschaften in die Schlagzeilen.

Nach dem Ende seiner Profikarriere trainierte Maradona die argentinische Nationalmannschaft, Al-Fujairah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den mexikanischen Zweitligisten Dorados Sinaloa. Im vergangenen Jahr übernahm er schließlich den Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata in seinem Heimatland Argentinien.