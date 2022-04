Dimitri Payet wechselte lieber zu Olympique Marseille als zu Manchester United

2017 wechselt Dimitri Payet von West Ham United zu Olympique Marseille. Dabei hätte der Franzose auch zu einem englischen Topklub gehen können.

Dimitri Payet hat in einem Gespräch mit RMC Sport erklärt, dass er 2017 einen Wechsel von West Ham United zu Olympique Marseille einem Engagement bei Manchester United vorgezogen hat.

"Es gab andere Klubs, große Klubs. Es gab Manchester United und andere", sagte Payet. Der Franzose begründete die Entscheidung für eine Rückkehr nach Frankreich mit seiner damaligen familiären Situation: "Es war eine persönliche und familiäre Entscheidung. Ich denke, es war das Beste für mich und meine Familie."

Der heute 35 Jahre offensive Mittelfeldspieler spielte von 2015 bis 2017 für die Hammers in der Premier League, drängte danach auf eine Rückkehr zum OM. Dort spielte er bereits vor seiner Zeit in England - und dort spielt er auch heute noch.

Payet mit Traumtor gegen Saloniki

Für Marseille erzielte er bisher in 195 Ligaspielen 47 Tore. Dass Payet trotz inzwischen etwas vorgeschrittenen Alters immer noch ein feines Füßchen hat, bewies zuletzt am vergangenen Donnerstag. Beim 2:1-Erfolg von Marseille in der Conference League gegen PAOK Saloniki (2:1) erzielte er ein Traumtor: Nach einem Eckball traf er volley aus 20 Metern in den Winkel zum 2:0.