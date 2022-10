Donny van de Beek kann sich bei Manchester United nicht durchsetzen. Er darf den Verein im Winter verlassen.

Donny van de Beek hat nach 90min-Infos die Freigabe erhalten, Manchester United im Januar zu verlassen.

Der Niederländer kam 2020 unter großem Jubel zu den Red Devils, die damals dringend Verstärkung für das Mittelfeld brauchten.

Van de Beeks Karriere bei United verlief jedoch nicht ganz nach Plan. In seiner Debütsaison kam er nur zu vier Einsätzen in der Premier League - nachdem er Interimstrainer Ralf Rangnick im vergangenen Jahr nicht überzeugen konnte, wurde er zwischenzeitlich an den abstiegsbedrohten FC Everton ausgeliehen.

Mit der Ankunft von Erik ten Hag, der van de Beek bei Ajax trainiert hatte, keimte die Hoffnung auf, dass der Mittelfeldspieler endlich den Durchbruch in Manchester schaffen würde. Doch auch sein Landsmann setzt den 25-Jährigen nur äußerst sparsam ein.

Wie 90min erfuhr, wurde van de Beek von United mitgeteilt, dass sie ihm nicht im Weg stehen werden, wenn er im Januar gehen möchte. Er kann aber auch bleiben und um seinen Platz kämpfen.

Sollte er sich für einen Wechsel entscheiden, wird der ehemalige Amsterdamer wahrscheinlich auf Leihbasis gehen. Obwohl es Vereine aus der Premier League gibt, die an seinen Diensten interessiert sind, ist ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlicher. Sowohl sein ehemaliger Verein Ajax als auch dessen Konkurrent PSV Eindhoven sind an ihm interessiert.

Zuletzt hatte der Telegraph berichtet, dass Cristiano Ronaldo die Red Devils im Winter ebenfalls verlassen könnte.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Donny van de Beek erhält Freigabe von Man United veröffentlicht.