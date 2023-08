Ärger beim "Doppelpass": Zwei Störer platzen in Live-Sendung

Sport-1-Kultsendung Ärger beim "Doppelpass": Zwei Störer platzen in Live-Sendung

Ein ungebetener Gast kommt selten allein, muss sich "Doppelpass"-Moderator Florian König gedacht haben. Erst platzte ein Störer in die Sendung, dann folgte der Zweite und brachte einen Schwall Wasser mit.

In der Sport1-Fußball-Kultsendung "Doppelpass" haben zwei Männer am Sonntag kurz nach Beginn die Talksendung gestört und für kurzzeitige Verwirrung gesorgt. Zunächst lief bei der Live-Übertragung in München ein Mann aus dem Publikum ins Bild. Ein zweiter Mann folgte ihm und schüttete ihm ein Glas Wasser über den Kopf.

"Was ist denn hier los?"

Moderator Florian König bat die beiden bestimmt, zu gehen. "Würden Sie bitte das Set verlassen, aber ganz schnell", sagte König: "Sag mal, was ist hier denn los?" Experte Stefan Effenberg fragte: "Wo war denn da eigentlich die Security? Waren die beim Kaffeetrinken?"

Der "Vorfall mit zwei Störern" habe sich "letztlich aber als harmlos herausgestellt", teilte Sport1 auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mit. "Die Sendung konnte im Anschluss wie gewohnt fortgesetzt werden." Über die Identität der Störer wurde zunächst nichts Offizielles bekannt.