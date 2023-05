Der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim haben der 2. Liga ein episches Saisonfinale beschert. Der HSV ging früh gegen denn SV Sandhausen in Führung und brachte den 1:0-Vorsprung souverän über die Zeit. Weil Aufstiegskonkurrent Heidenheim zur gleichen Zeit gegen Jahn Regensburg 1:2 zurücklag, schien der direkte Aufstieg für die Hamburger perfekt. Mitgereiste Fans stürmten den Rasen in Sandhausen und jubelten über den vermeintlichen Aufstieg. Doch dann ereignete sich ein kleines Fußball-Wunder. Heidenheim profitierte von der elf Minuten langen Nachspielzeit und drehte die Partie in einen 3:2-Sieg. Das bedeutete die Meisterschaft in der 2. Liga und den direkten Aufstieg in die Bundesliga, während der HSV in die Relegation gegen Stuttgart muss. Für die Hamburger Anhänger war das nur schwer zu verdauen.