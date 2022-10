Dramatisches Remis zwischen Chelsea und ManUnited: Die Einzelkritik zum Spiel

Die Einzelkritik zum Spiel zwischen Chelsea und Manchester United.

Chelsea und Manchester United konnten an der Stamford Bridge nicht für eine Entscheidung sorgen. Casemiros Kopfball in der Nachspielzeit machte den späten Elfmeter von Jorginho in einer spannenden Partie zunichte.

Beide Mannschaften gingen mit einer positiven Bilanz in dieses Spiel, wobei Chelsea den sechsten Sieg in Folge anstrebte, während United noch vom Sieg gegen die Spurs unter der Woche schwärmte.

Das Spiel hatte das Zeug zu einer Entscheidungsschlacht im Rennen um die ersten vier Plätze der Premier League, und vielleicht war das auch der Grund, warum beide Teams eine etwas risikoscheue Herangehensweise wählten.

United hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, dominierte den Ballbesitz und bedrohte Chelseas Hintermannschaft so sehr, dass sich Blues-Trainer Graham Potter entschloss, noch vor der Halbzeit einen weiteren Mittelfeldspieler zu bringen.

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften und es gab kaum noch Chancen auf beiden Seiten, so dass das Spiel auf ein 0:0-Unentschieden hinauszulaufen schien.

Doch in einer späten Wendung des Schicksals rückte der eingewechselte Scott McTominay in den Mittelpunkt des Geschehens, als er Armando Broja bei der Abwehr einer Ecke ungeschickt zu Fall brachte. Jorginho verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und sicherte Potters Mannschaft damit scheinbar die drei Punkte.

Doch die Geschichte nahm noch eine andere Wendung, als Casemiro nach einer Flanke von Shaw am höchsten zum Kopfball sprang und den Jubel der Auswärtsfans auslöste.

Durch dieses 1:1-Ergebnis bleibt Chelsea mit nur einem Punkt Vorsprung auf United auf dem vierten Platz und hat zwei Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Spurs.

Chelsea gegen Manchester United: Die Noten

1. Chelsea (3-4-2-1)

TW: Kepa Arrizabalaga - Note: 6/10 - Ein paar leicht wackelige Momente, aber insgesamt war dies eine kompetente Leistung von Kepa - obwohl United ihn nicht viel geprüft hat.



IV: Trevoh Chalobah - Note: 7/10 - Eine beeindruckende Vorstellung von Chalobah, der das Vertrauen seines Trainers in ihn mit einer weiteren selbstbewussten Leistung belohnte.



IV: Thiago Silva - Note: 7/10 - Führte die Abwehr mit Klasse. Im Grunde ein normaler Thiago Silva.



IV: Marc Cucurella - Note: 6/10 - Machte nicht wirklich etwas falsch, war aber ein unglückliches Opfer des Formationswechsels, als sein Trainer versuchte, einen weiteren Mittelfeldspieler zu bringen.



RAV: Cesar Azpilicueta - Note: 6/10 - Konnte das Spiel nach vorne nicht beeinflussen, zeigte aber eine gute Defensivleistung.



ZM: Ruben Loftus-Cheek - Note: 6/10 - Hatte Mühe, sich in Szene zu setzen und wurde spät für Chukwuemeka eingewechselt.



ZM: Jorginho - Note: 7/10 - Kam besser ins Spiel, als Potter die Formation änderte, bekam mehr Zeit am Ball und spielte einige schöne vertikale Pässe.



LAV: Ben Chilwell - Note: 6/10 - Eine enttäuschende Leistung von Chilwell, der an diesem Tag von seinem Konkurrenten um Englands Linksverteidigerposition übertroffen wurde.



RA: Mason Mount - Note: 5/10 - Mount hat in letzter Zeit zu seiner besten Form zurückgefunden, aber heute war sie nicht zu sehen, da United seine Möglichkeiten, etwas Bedeutendes zu schaffen, einschränkte.



LA: Raheem Sterling - Note: 5/10 - Hatte Mühe, das Spiel zu beeinflussen, was bedeutet, dass seine Bilanz, gegen United kein einziges Tor geschossen zu haben, weiterhin intakt ist.



ST: Pierre-Emerick Aubameyang - Note: 6/10 - Hielt die United-Abwehr mit seinem Tempo und seinen Läufen auf Trab, wurde aber heute einfach nicht bedient.



Einwechselspieler: Mateo Kovacic (36. Minute für Cucurella) - Note: 6/10 - Spielte ein paar Fehlpässe, trug aber dazu bei, das Spiel im Mittelfeld auszugleichen und das Blatt zu wenden.



Einwechselspieler: Christian Pulisic (74. Minute für Aubameyang) - Note: 5/10 - Konnte bei seinem kurzen Einsatz nicht an den Ball kommen und nichts Nennenswertes tun.



Einwechselspieler: Armando Broja (79. Minute für Sterling) - Note: 7/10 - Seine körperliche Präsenz macht ihn zu einem Ärgernis für jede Mannschaft, und er hat den Elfmeter gut herausgeholt.



Einwechselspieler: Carney Chukwuemeka (79. Minute für Loftus-Cheek) - Note: 5/10 - Hat er den Ball berührt? Wir sind uns nicht sicher.



Trainer: Graham Potter - Note: 8/10 - Es braucht einen mutigen Trainer, um in der ersten Halbzeit die eigene Taktik über den Haufen zu werfen. Potter tat dies heute, nachdem er zusehen musste, wie United sein Mittelfeld 35 Minuten lang überrannte, und das Ergebnis war eine viel kohärentere Leistung in der zweiten Halbzeit.

2. Manchester United (4-2-3-1)

TW: David De Gea - Note: 6/10 - Weitgehend unerprobt, ähnlich wie sein Gegenüber Kepa.



RV: Diogo Dalot - Note: 7/10 - Eine solide, wenn auch unspektakuläre Leistung von Dalot.



IV: Raphael Varane - Note: 7/10 - Eine solide Leistung des französischen Nationalspielers, die durch seine Verletzung in der zweiten Halbzeit ein unglückliches Ende fand.



IV: Lisandro Martinez - Note: 8/10 - Der Argentinier zeigte auch heute wieder seine Klasse und bewies die richtige Mischung aus Coolness und Aggressivität.



LV: Luke Shaw - Note: 7/10 - Eine weitere solide Leistung von Shaw, der auf die Herausforderung von Tyrell Malacia, seinen Platz in der ersten Mannschaft einzunehmen, gut reagiert hat.



ZM: Casemiro - Note: 8/10 - Möglicherweise seine bisher beste Leistung im Trikot von United, da er in der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Mittelfeld übernahm.



ZM: Christian Eriksen - Note: 7/10 - Hielt die Dinge im Mittelfeld gut am Laufen, aber das war noch lange nicht Eriksen-Qualität.



ZM: Bruno Fernandes - Note: 7/10 - Hat viel Raum eingenommen und das Geschehen an beiden Enden des Spielfelds beeinflusst, auch wenn es ihm an Abschlussqualität mangelte.



RA: Antony - Note: 6/10 - Ein frustrierender Tag für Antony, der vor der Halbzeit eine große Chance vergab und seinen rechten Fuß zu keinem Zeitpunkt einsetzen wollte.



LA: Jadon Sancho - Note: 5/10 - Der Flügelspieler spielte nicht wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten und wurde kurz nach der Pause für Fred eingewechselt.



ST: Marcus Rashford - Note: 6/10 - An Energie und Einsatz mangelte es ihm nicht, aber er hatte Mühe, das Spiel zu beeinflussen, da er in einer zentralen Rolle spielte und Chelsea nur wenig Raum zum Laufen bot.



Einwechselspieler: Fred (52. Minute für Sancho) - Note: 6/10 - Nicht ganz so sicher und stilvoll wie unter der Woche.



Einwechselspieler: Victor Lindelöf (60. Minute für Varane) - Note: 7/10 - Uniteds Defensivreihe litt nicht allzu sehr unter dem Ausfall von Varane, daher verbuchen wir das als Sieg für Lindelöf.



Einwechselspieler: Anthony Elanga (80. Minute für Rashford) - Note: 6/10 - Hatte nicht viel Spielzeit und wurde die meiste Zeit von den Blues verdrängt.



Einwechselspieler: Scott McTominay (80. Minute für Eriksen) - Note: 3/10 - Warum, Scott, warum? McTominay wurde erst spät eingewechselt, um den Spielstand zu halten, aber stattdessen ließ er sich dazu hinreißen, Broja im eigenen Strafraum umzustoßen und den Elfmeter zu vergeben.



Trainer: Erik ten Hag - Note: 6/10 - Stellte seine Mannschaft hervorragend ein und hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, reagierte aber nicht auf Potters Wechsel und warf das Spiel mit seinen unambitionierten Auswechslungen weg.



Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Dramatisches Remis zwischen Chelsea und ManUnited: Die Einzelkritik zum Spiel veröffentlicht.