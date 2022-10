Drei Corona-Fälle bei Union Berlin: Auch Trainer Urs Fischer betroffen

Union Berlin muss vorerst auf Trainer Urs Fischer sowie Timo Baumgartl und Tim Maciejewski verzichten. Das Trio wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie die Eisernen weiter mitteilten, fielen alle weiteren Tests beim Team und dem Betreuerstab negativ aus.

Union Berlin trifft am Donnerstag in der Europa League auf Malmö (21 Uhr). Im Anschluss reisen die Eisernen am kommenden Sonntag nach Stuttgart und treffen dort am 9. Spieltag auf den noch sieglosen VfB. Für die Eisernen das zweite Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge, nachdem man am vergangenen Samstag in Frankfurt mit 0:2 verloren hatte.

Offen ist noch, wie lange Union auf Trainer Urs Fischer, Baumgartl und Maciejewski verzichten müssen. Beim Heimspiel am Donnerstag dürften sie auf jeden Fall noch fehlen. Nach zwei Pleiten zum Auftakt der Europa League stehen die Eisernen gegen Malmö bereits unter Zugzwang. Die Schweden hatten ihre ersten beiden Spiele ebenfalls verloren.

