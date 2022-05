Real Madrid steht nach dem Sieg gegen Manchester City im Finale der Champions League und trifft dort auf den FC Liverpool. Der spanische Meister hat sich in der K.o.-Runde als wahrer Comeback-Meister erwiesen. Sowohl gegen Paris Saint-Germain wie auch gegen den FC Chelsea und Manchester City lief die Mannschaft von Carlo Ancelotti einem Rückstand hinterher und stand am Ende dennoch als Sieger da. Ein Grund für Reals Comeback-Qualitäten waren die Tore von Angreifer Karim Benzema, der allein seit dem Achtelfinale neun Tore erzielt hat. In zwei Spielen war er sogar jeweils drei Mal erfolgreich. Mit einem solchen Erfolg der Spanier war nicht unbedingt zu rechnen, galten sie doch eher als Auslaufmodell.

tkr