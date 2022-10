Druck auf Allegri wächst: Juventus stellt Mindestanforderungen an den Trainer

Nach dem Aus in der Champions League will Juventus Turin den Schaden begrenzen. Entsprechend wächst der Druck auf Massimiliano Allegri weiter.

Durch das vorzeitige Aus in der Champions League wächst der Druck auf Massimiliano Allegri nur noch weiter. Juventus Turin denkt über einen Trainerwechsel nach, stellt aber zunächst gewisse Anforderungen an den Coach.

Die bisherige Saison ist für Juventus nur eins: Extrem ernüchternd. Aus der Champions League hat man sich mit der 3:4-Niederlage gegen Benfica am Dienstagabend bereits verabschiedet. Zwar war das Ausscheiden schlussendlich nicht mehr wirklich überraschend, doch das macht diesen Fehltritt nicht weniger bedeutungsvoll.

Zugleich wird auch in der Liga nicht performt. Nach elf Spieltagen belegt der einstige Serien-Meister gerade einmal den achten Tabellenplatz. Bislang wurden nur fünf Spiele gewonnen. Entsprechend groß ist der Druck auf Massimiliano Allegri.

In den letzten zwei, drei Wochen schien sich die Lage für ihn trotz der ernüchternden Resultate ein wenig zu entspannen. Zum damaligen Zeitpunkt nahm die Klubführung viel eher die Mannschaft in den Fokus und auch öffentlich in die Pflicht. Damit sollte der Trainer auch ein wenig in Schutz genommen werden.

Juve stellt Anforderungen für Allegri: Schadensbegrenzung oder Entlassung

Langsam aber sicher bröckelt diese Haltung allerdings. Nicht verwunderlich, ist der finanziell kriselnde Verein doch auf positive Ergebnisse und Erfolge angewiesen. Viele Schulden und ein teurer Kader auf der einen, aber keine Einnahmen durch das Tagesgeschäft auf der anderen Seite. Eine Rechnung, die nicht lange aufgehen kann.

Eigentlich möchte Juve aber weiter an Allegri festhalten. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport gibt es nun aber gewisse Bedingungen, die für den angezählten Coach gelten (via fussball.news).

Eine Mindestanforderung, die er perspektivisch erreichen muss: Ein Tabellenplatz, der Juve die Champions League sichert. Also muss er zum Saisonende unter die besten vier kommen. Danach sieht es momentan nicht unbedingt aus.

Eine Forderung, die er schon jetzt erfüllen muss: In der Königsklasse muss Gruppenplatz drei gehalten werden. So sollen wenigstens die Playoffs für die Europa League erreicht werden. Maccabi Haifa, zurzeit punktgleich mit den Turinern, muss auf Rang vier verweilen. Sollte dieses Szenario nicht eintreten, wofür die Partie gegen Paris Saint-Germain wichtig sein wird (Haifa zugleich gegen Benfica), könnte Allegri vorzeitig gehen müssen.

Grundsätzlich wackelt der Trainerstuhl des 55-Jährigen also weiterhin, obwohl die Chefetage schon länger an ihm festgehalten hat, als es zu erwarten gewesen wäre.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Druck auf Allegri wächst: Juventus stellt Mindestanforderungen an den Trainer veröffentlicht.