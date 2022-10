Dunkler Schatten über Barcelona: Kabinen-Affront gegen Xavi?

Barcelona-Trainer Xavi soll die Kabine nicht mehr hinter sich haben: Spieler wie Alba, Piqué, de Jong und Depay sollen sich gegen den Spanier ausgesprochen haben.

Beim FC Barcelona hängt der Haussegen derzeit mehr als nur schief. In der Champions League stehen die Katalanen nach dem jüngsten Unentschieden gegen Inter Mailand vor dem Aus und in der Liga gab es zuletzt eine empfindliche Pleite im Clasico gegen Real Madrid. Insbesondere Coach Xavi rückt immer mehr in den Fokus der Kritik und scheint die Kabine nicht mehr geschlossen hinter sich zu haben.

Als Spieler der Katalanen war Xavi ein wahrer Meister seines Fachs. In seiner neuen Position als Trainer ist er jedoch noch nicht über jedem Zweifel erhaben. Laut Angaben von El Nacional sollen einige Spieler der Ansicht sein, dass Xavi nicht der richtige Mann für die Aufgabe sei. Als größter Kritikpunkt wird sein Mangel an Erfahrung genannt.

Xavi in Not: Aufstand von sechs Barca-Stars?

Das Fußball-Portal deckt zudem auch die Namen auf, die nicht sonderlich angetan von der Arbeit des Spaniers sein sollen. Dabei handelt es sich offenbar um Jordi Alba, Gerard Piqué, Memphis Depay, Frenkie de Jong sowie die derzeit verliehenen Sergino Dest und Samuel Umtiti. Bei der Liste an angeblichen Hauptkritikern an Xavi fällt auf, dass alle Beteiligten derzeit keine so große Rolle beim Coach spielen. Demnach wirkt die Geschichte schon auch ein klein wenig konstruiert und enthält auch einige Anhaltspunkte, die eher dagegen sprechen.



Überraschend ist der Name Frenkie de Jong auf der Liste, zumal Xavi eigentlich derjenige im Verein ist, den man noch am ehesten als Fürsprecher betiteln kann. Dass langjährige Kollegen zu Spieler-Zeiten Xavis wie Alba oder Piqué einen Affront starten, ist auch nicht wirklich naheliegend.



Klar ist aber dennoch, dass der Druck auf Xavi wächst. Ein Aus in der Champions League würde die Saison nicht nur sportlich ruinieren, sondern auch wirtschaftlich erhebliche Kondequenzen mit sich bringen. Rund um das verlorenen Match gegen Real Madrid machte der Hashtag #xaviout in den sozialen Netzwerken die Runde. So schnell kann sich das Blatt eben wenden, wo doch vor zwei Wochen die Welt der Katalanen noch ziemlich in Ordnung war.

Alles zu Barça bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Dunkler Schatten über Barcelona: Kabinen-Affront gegen Xavi? veröffentlicht.