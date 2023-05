Am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 steht die ersten Absteiger fest: Hertha BSC Berlin.

Hertha BSC ist vorzeitig aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Berliner kamen am Samstag in ihrem Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten VfL Bochum durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit nur zu einem 1:1 (0:0). Damit kann der Tabellenletzte am letzten Spieltag nicht mehr den Relegationsplatz 16 erreichen. Den nimmt der FC Schalke 04 nach einem 2:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt ein und hat fünf Punkte Vorsprung auf Hertha.

Gerettet hingegen sind der SV Werder Bremen durch ein 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln und die TSG 1899 Hoffenheim. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo bezwang den 1. FC Union mit 4:2 (2:1). Die Berliner verpassten durch die Niederlage den Sprung auf Platz drei und müssen um die Champions-League-Qualifikation bangen, nachdem der SC Freiburg am Freitagabend mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen hatte und als Fünfter wie Union 59 Punkte aufweist.

Im Top-Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) empfängt Spitzenreiter FC Bayern München den Tabellendritten RB Leipzig und kann mit einem Sieg im Kampf um den Titel mit Verfolger Borussia Dortmund vorlegen. Der BVB spielt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

In Kürze mehr beim stern.