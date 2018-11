Die Eintracht ist neben Borussia Dortmund derzeit Deutschlands aufsehenerregendstes Team. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel machten die Hessen vorzeitig den Gruppensieg in der Europa League perfekt. "Dass wir nach fünf Spieltagen 15 Punkte auf dem Konto haben und damit klar die Gruppe gewinnen, ist natürlich etwas überraschend", stellte Trainer Hütter fest. "Aber es ist ein tolles Gefühl." Auch in der Bundesliga läuft es bestens, die Frankfurter rangieren auf dem vierten Tabellenplatz. Das wäre die Champions-League-Qualifikation. Und wirft die Frage auf: Wo soll das noch hinführen? "Wir setzen uns nach oben keine Grenzen", sagte Außenverteidiger da Costa nach dem Spiel gegen Marseille. "Wir versuchen in jedem Spiel, alles reinzuhauen." Das soll am Sonntag in der Bundesliga auch der VfL Wolfsburg zu spüren bekommen. Lesen Sie, warum die Adler im Moment so hoch fliegen.