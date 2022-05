Kurioser Bannerstreit und Getränkechaos: Was schieflief in der Nacht von Sevilla

Die Nacht von Sevilla – sie wird den mitgereisten Fans von Eintracht Frankfurt wohl auf ewig in Erinnerung bleiben. Die Europa-League-Trophäe ihres Teams ist der Lohn für eine mitreißende Saison. Doch es gab auch Szenen, die die Freude ein wenig trübten.

Um 23.55 Uhr brach sich der Jubel Bahn: "Oh, wie ist das schön" schallte durch das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla, ins weite Rund gesungen von Zehntausenden Frankfurtern in der Arena. Nach dem verwandelten Elfmeter von Rafael Borré feierten die Anhänger in der südspanischen Stadt und auch im heimischen Frankfurt den Triumph ihres Teams: Europa-League-Sieger 2022!

Doch bei aller grenzenlosen Freude – der denkwürdige Fußballabend wurde auch ein wenig getrübt, nicht alles war für die Fans zum Feiern. Drei Schlaglichter:

Bannerstreit: Kurz vor Anpfiff entrollten die Frankfurter Fans in ihrem Block ein gut 20 Meter langes Banner – bis Ordnungskräfte im Stadion einen Teil der Choreographie wegrissen, wie unter anderem der Sender Sport1 und mehrere Besucher des Spiels in den sozialen Netzwerken berichteten. Das Banner sei womöglich zu groß gewesen und habe Teile der Uefa-Werbung im Stadion verdeckt. Die Frankfurter Fans haben sich demnach auf ihre Art "revanchiert" und kurzerhand die Werbebanner der Europäischen Fußballunion entfernt.

"Wir sind alle gemeinsam Helden": Eintracht-Torwart Kevin Trapp bringt nach dem Finalsieg von Sevilla den Europa-League-Pokal zu den Eintracht-Fans, die ihr Team lautstark unterstützt hatten.

Getränkemangel I: Die Versorgung mit Wasser im Stadion von Sevilla ist offenbar unzureichend gewesen. Bei mehr als 30 Grad Celsius zum Anpfiff seien im Oberrang der Arena nur zwei Getränkestände geöffnet gewesen, bemängelten unter anderem Eintracht Frankfurts neuer Nachwuchstrainer Ralph Gunesch und "T-Online"-Journalist Lars Wienand bei Twitter. In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht entsprechende Vorwürfe. "Seit Anpfiff gibt's nur noch einen Stand mit ausschließlich Bier (alle zehn Minuten kommt ein Sixpack Wasser an)", schrieb Gunesch." Die Nachrichtenagentur DPA hat die Uefa als Organisatorin des Finals um eine Stellungnahme gebeten – zunächst lag noch keine Antwort vor.

Flaschenwürfe: Schon am Vorabend des Endspiels ist nicht alles friedlich geblieben. Frankfurter und Glasgower Anhänger gerieten in Sevilla aneinander, am Abend des Spiels selbst wurde es 1800 Kilometer nordöstlich in Frankfurt turbulent. Laut Polizei seien Streifenwagen von aufs Dach gekletterten Fans beschädigt worden, einige Feiernde sollen Polizisten mit Flaschen beworfen haben. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. "Es ist ein einziges Scherbenmeer", sagte ein Polizeisprecher am Morgen danach.

Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt soll am Abend zurück in die Stadt kehren. Am Römer ist ein Empfang geplant, zu dem mehrere Zehntausend Menschen erwartet werden – dann hoffentlich ohne Bannerstreit und Flaschenwürfe, dafür aber mit ausreichend Getränken.

Quellen: Nachrichtenagentur DPA, Polizei Frankfurt, Sport1