1972/73: Der Sieger wird noch in Hin- und Rückspiel ermittelt. Borussia Mönchengladbach scheitert nach einem 0:3 beim FC Liverpool am Ende knapp. In der Zweitauflage führt Günter Netzer (re.) die Mannschaft mit grimmiger Miene auf den Rasen und Jupp Heynckes (2.v.li.) schürt mit einem frühen Doppelpack Hoffnungen, doch mehr als das 2:0 gelingt nicht.

