Eintracht Frankfurt muss auf Lenz verzichten

Christopher Lenz war gerade so gut in Fahrt, da wird er schon wieder ausgebremst. Der Linksverteidiger wird Eintracht Frankfurt "bis auf Weiteres" fehlen.

In den letzten Wochen hatte sich Lenz einen Stammplatz bei der SGE gesichert und gute Leistungen gezeigt. Doch ausgerechnet jetzt, wo er Schwung aufgenommen hat, muss er pausieren: Der 28-Jährige erlitt beim 2:1-Sieg gegen Olympique Marseille eine "Faszienverletzung am Oberschenkel", wie die Hessen am Donnerstag mitteilten.

Eine genaue Angabe zur Ausfallzeit machte die Eintracht nicht - da die WM-Pause aber bereits in dreieinhalb Wochen beginnt, ist es unwahrscheinlich, dass Lenz vorher noch eine Partie bestreiten kann.

Der Ex-Unioner hatte insbesondere in der vergangenen Saison immenses Verletzungspech zu beklagen, weshalb er in der Bundesliga in lediglich 15 von 34 Spielen zum Einsatz gekommen war.

