Kritik an den Vereinslegenden Raul und Iker Casillas gilt bei Real Madrid gemeinhin als Majestätsbeleidigung. Umso brisanter sind Aussagen von Präsident Florentino Perez aus dem Jahr 2006, die jetzt auf einem geleakten Tonband zu hören sind.

Bei Real Madrid bahnt sich ein neuer Skandal um Präsident Florentino Perez an. Am Dienstag sorgte die Veröffentlichung einer Tonspur aus dem Jahr 2006 in der spanischen digitalen Zeitung "El Confidencial" für Aufsehen. Auf dieser äußerte sich Perez extrem despektierlich über die Vereinslegenden Raul und Iker Casillas.

Beide seien, so sagte es Perez, "die größten Schwindel" in der Geschichte des Klubs. An erster Stelle komme Raul, an zweiter Casillas. Dem heiligen Iker, wie der Torhüter bei den Madridistas und im internationalen Fußball genannt wird, attestierte Perez außerdem, "niemals" ein Torhüter gewesen zu sein, der dem Standard der Königlichen genüge.

Fußball Orban, Putin, Alijew – Autokraten lieben die EM 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Viktor Orban schaut zufrieden. Ungarns Ministerpräsident steht mit einem um seine Schultern gelegten Fanschal an einem warmen Juni-Abend auf der Tribüne der Puskas Arena in Budapest. Mehr

Perez: Casillas "einer der größten Fehler" der Klubgeschichte

Casillas sei "einer der größten Fehler" von Real Madrid gewesen. Raul glaube nach Meinung von Perez derweil, "Real Madrid gehört ihm. Er nutzt alles, was in Madrid ist, alles, was es entwickelt hat, zu seinem eigenen Vorteil. Er und sein Berater. (...) Ich bin unter anderem wegen ihm gegangen. Er ist ein negativer Typ, er zerstört Madrid und die Moral der Spieler. (...) Er ist fürchterlich, was für ein falscher Junge er ist."

Sowohl Raul als auch Casillas genießen bei den Fans der Königlichen einen Status als Klub-Ikonen. Casillas (725 Spiele) und Raul (741 Spiele) sind die Rekordspieler von Real und gewannen dreimal mit dem Klub die Champions League. Was die Aussagen zusätzlich pikant macht: Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Raul ist aktuell Trainer der zweiten Mannschaft der Königlichen.

Aussagen aus dem Jahr 2006

Die Aussagen von Perez stammen aus dem Jahr 2006, als er mit einem Paukenschlag unvorhersehbar zurückgetreten war. Damals ging die Ära der Galaktischen bei Real Madrid dem Ende entgegen und es drohte die dritte titellose Saison in Folge.

Grund dafür war unter anderem auch das gestörte Verhältnis zwischen den Weltstars wie Ronaldo, David Beckham und Raul, das der damals erst 19-Jährige Sergio Ramos beklagte: "Alles wäre anders, wenn die Spieler sich näher stünden, wenn wir uns besser verstehen würden", sagte Ramos damals. Aussagen die ebenso tief blicken ließen, wie jene Rücktrittserklärung von Perez, der 2006 sagte, dass die Spieler verwirrt seien und er sie schlecht erzogen habe.

In der nun veröffentlichten Aufnahme gab Perez zu, eine schlechte Meinung von Fußballprofis zu haben: "Sie sind egoistisch. Du kannst dich nicht auf sie verlassen."

Real-Stellungnahme zu den geleakten Tonbändern

Real Madrid und Perez haben zu den Veröffentlichungen von "El Confidencial" bereits Stellung genommen. In einer Pressemitteilung am Dienstag erklärte Perez, dass die Aufnahmen heimlich von Jose Antonio Abellan getätigt worden seien, der seit Jahren versucht, diese zu verkaufen.

Perez wundere sich sehr, dass sie nun nach dieser langen Zeit veröffentlicht worden sind und sieht ein Komplott gegen sich, nämlich dass die Veröffentlichung im Zusammenhang mit seiner treibenden Rolle bei der gescheiterten Gründung einer Super League stehe.

Außerdem bekräftigte Perez, dass die Aussagen bezüglich Raul und Casillas isoliert und "aus dem Zusammenhang" des Gesprächs gerissen worden seien. Außerdem kündigte der 74-Jährige rechtliche Schritte an, wofür er bereits seine Anwälte eingeschaltet habe.