von Eugen Epp Auf Twitch ist er extrem erfolgreich, jetzt versucht sich Elias Nerlich alias "EliasN97" auch als Fußball-Kommentator. Sein erstes Spiel auf RTL+ ist gleich ein internationaler Klassiker.

Beim Rückspiel im Europa-League-Playoff zwischen Manchester United und dem FC Barcelona (exklusiv live um 21 Uhr auf RTL+) können sich Zuschauer:innen auf eine neue, frische Stimme am Mikrofon freuen. Elias Nerlich wird das Spiel im Old Trafford gemeinsam mit Robby Hunke im "Gen Z Stream" kommentieren – und gibt somit sein Debüt in dieser Disziplin.

Besser bekannt ist der 25-Jährige als "EliasN97". Unter diesem Namen ist der erfolgreichste deutschsprachige Content Creator auf der Streamingplattform Twitch aktiv. Dort folgen ihm 1,4 Millionen Menschen, wenn er zum Beispiel Gaming-Sessions überträgt. Der Streamer freut sich sehr auf seinen Einsatz in der Europa League: "Für mich persönlich ist es natürlich etwas Besonderes, bei solch einem Spitzenspiel als Kommentator mit dabei zu sein", sagte er RTL im Vorfeld.

Manchester United – FC Barcelona auf RTL+: Twitch-Star Elias Nerlich kommentiert

Die besondere Herausforderung für Nerlich: "Normalerweise versuche ich in meinen Live-Streams, meine Zuschauer so gut es geht zu unterhalten. Dabei habe ich größtenteils die Kontrolle über die Themen und Geschehnisse, über die ich spreche. Diese Kontrollierbarkeit fällt bei einem Live-Kommentar weg." Spontaneität und Flexibilität sind also gefragt.

Authentizität ist ihm genauso wichtig, daran will Nerlich auch beim Fußball festhalten: "Das wird sich auch in meiner Rolle als Kommentator nicht ändern. Ich werde versuchen, das Spiel locker und unterhaltsam auf meine Art und Weise zu kommentieren." Am Donnerstagabend erwartet er "eine Paarung auf Augenhöhe", legt sich aber dennoch fest: "Ich denke, dass Barca am Ende weiterkommen wird. Sie sind aktuell in einer guten Form und Tabellenführer in der La Liga. Mit Gavi haben sie außerdem ein außergewöhnliches Talent und einen meiner Lieblingsspieler in ihren Reihen."

"EliasN97" hat eine enge Verbindung zum Fußball, sowohl am Bildschirm als auch auf dem grünen Rasen. Bis 2021 spielte er professionell "FIFA" für die E-Sport-Abteilung von Hertha BSC – eine Leidenschaft, die er übrigens entdeckte, als er nach einem Wadenbeinbruch als Jugendlicher nicht mehr selbst Fußball spielen konnte. Gemeinsam mit dem ehemaligen Fußball-Profi Sidney Friede gründete Nerlich 2021 den Amateurfußballverein Delay Sports Berlin, der seit dieser Saison in der Kreisliga C (11. Liga) antritt.

Quellen: RTL / EliasN97 auf Twitch