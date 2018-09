Jubel bei DFB-Präsident Reinhard Grindel und EM-Botschafter Philipp Lahm. Deutschland wird die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichten. Das hat das Exekutivkomitee der UEFA entschieden. Deutschland setzte sich damit im Duell gegen Mitbewerber Türkei durch. Es habe zwei starke Bewerbungen gegeben, hieß es bei der UEFA. Leider habe nur ein Land den Zuschlag bekommen können. Lahm sagte, alle könnten sich auf die Europameisterschaft in Deutschland freuen: "Wir haben tolle Stadien, wir haben die Zuschauer, die Fußball lieben, die gerne ins Stadion gehen. Aber, wir haben vor allem auch Leute in Deutschland, die gerne ein großes Fest mit allen in Europa feiern. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest feiern bei uns in Deutschland. Und wir sind sehr gastfreundlich und offen. Und das wollen wir 2024 auch wieder zeigen." Als Spielorte beim ersten großen Heim-Turnier seit der WM 2006 sind Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt vorgesehen. Die deutsche Wirtschaft verspricht sich von der Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land Milliarden-Geschäfte und einen Konjunkturschub. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hat die WM 2006 ungefähr 0,3 Prozent zusätzliches Wirtschaftswachstum gebracht. Durch die EM sei jetzt ein ähnlicher Schub zu erwarten, heißt es beim DIHK.