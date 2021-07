EM 2021: Jose Mourinho adelt Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Kyle Walker

Jose Mourinho hat für die Leistungen eines Abwehrtrios bei der EM 2021 nichts außer Bewunderung übrig. Das sagt der Portugiese.

Startrainer Jose Mourinho hat Italiens Kapitän Giorgio Chiellini für dessen taktisches Foul an Bukayo Saka im EM-Finale gegen England (3:2 i.E.) gelobt. "Was Chiellini mit Saka gemacht hat, sagt eigentlich alles. Er hat seinen einzigen Fehler im Spiel gemacht, er hat die Kurve an der Seitenlinie verloren. Saka war weg, und er dachte sich nur: Du gehst nirgendwo hin, du bleibst hier, dein Shirt gehört mir", sagte Mourinho bei TalkSport.

Saka hatte sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit an der Außenlinie gegen Chiellini durchgesetzt und wäre frei in Richtung Tor unterwegs gewesen. Chiellini griff Saka daraufhin am Trikot und hielt ihn fest. Dafür sah Chiellini zwar die Gelbe Karte, doch die gefährliche Situation wurde entschärft. Eine Rote Karte kam aufgrund der Feldposition und des Weges zum Tor nicht infrage.

Mourinho über Chiellini: "Ein cleverer Typ"

Für Mourinho zeige diese Aktion Chiellinis ganze Klasse. "Er weiß, was er macht. Er ist ein Topverteidiger und ein cleverer Typ", so der Portugiese, für den das Tandem aus Chiellini und Leonardo Bonucci etwas ganz Besonderes sei. "Vor ein paar Jahren habe ich mit Manchester United gegen Juventus Turin gespielt, und nach dem Spiel dachte ich nur: 'Diese zwei Jungs sollten zur Universität gehen und Vorlesungen darüber halten, wie man verteidigt'", lobt Mourinho.

Besonders beeindruckend sei laut dem 58-Jährigen, dass sie trotz des inzwischen höheren Alters immer noch diese Qualitäten zeigen könnten. "Chiellini kann es vermutlich nicht mehr alle drei Tage abrufen, manchmal braucht er eine Pause oder es kommt eine kleine Verletzung wie zu Beginn des Turniers. Aber sie sind beide immer noch auf dem höchsten Level unterwegs", meint der neue Trainer der AS Rom, der beide in der kommenden Saison wieder aus nächster Nähe bewundern darf.

Mourinho adelt Walker: "Ein absolutes Tier"

Doch nicht nur die beiden italienischen Verteidiger-Veteranen haben Mourinho bei der EM überzeugt. "Mein Spieler des Turniers war Kyle Walker", findet Mourinho mit Blick auf den englischen Verteidiger.

"Von der ersten Minute des Turniers bis zu dem Moment, als er im Finale den Platz verlassen hat, war er phänomenal. Wenn ich einen Spieler als Tier bezeichne, dann ist es das größte Kompliment, das ich einem Spieler geben kann. Und Kyle Walker ist ein absolutes Tier", adelt "Mou" den Abwehrspieler von Manchester City.