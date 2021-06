EM 2021: Ungarns Ministerpräsident Orban sagt offenbar Reise nach München ab

Die geplante Reise zum dritten Gruppenspiel seines Landes bei der Europameisterschaft sagt Ungarns Ministerpräsident Orban nun angeblich ab.

Ungarns Ministerpräsident Victor Orban hat offenbar die Reise zum EM-Spiel seiner Landsleute gegen Deutschland (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) nach München abgesagt. Das berichtet die dpa. Demnach plane Orban stattdessen eine Reise nach Brüssel. Vor dem abschließenden Gruppenspiel hatte es heftige Debatten über das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben gegeben.

Die UEFA hatte einen dementsprechenden Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) abgelehnt. Dieser hatte zuvor "ein Signal" für "Vielfalt, Toleranz, Respekt und Solidarität" gefordert.

Sie sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die UEFA diese Anfrage ablehnen", hieß es in der Mitteilung des europäischen Verbandes.

Orban: Beleuchtung "keine staatliche Entscheidung"

Hintergrund des geplanten Protests ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Orban.

Der ungarische Regierungschef appellierte deshalb an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. "Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung", sagte Orban am Mittwoch der dpa. Auch in Budapest gehören Orban zufolge "die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild".