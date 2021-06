EM 2021 Knabber-Attacke und Monster-Grätsche – die deutsche Elf in der Einzelkritik

Die deutsche Elf hat ihr Auftaktspiel gegen Frankreich verloren. Leider fehlte es im Angriff an Durchschlagskraft und in der Defensive kam das Pech hinzu. Mats Hummels riskierte in einer Situation alles.