Marcus Rashford verschoss im EM-Finale einen Elfmeter. Dafür musste er sich viele Anfeindungen anhören, auch rassistische. In einer emotionalen Botschaft antwortet er seinen Kritikern. Das Statement zum Nachlesen.

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford hat sich nach seinem verschossenen Elfmeter im EM-Finale und rassistischen Beleidigungen gegen ihn mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet. Der 23-jährige Angreifer hatte beim 2:3 im Elfmeterschießen gegen England im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft seinen Versuch an den Pfosten geschossen. Anschließend wurde er wie seine Teamkollegen Bukayo Saka und Jadon Sancho, die ebenfalls nicht getroffen hatten, im Internet rassistisch beleidigt.

"Ich wünschte, es wäre anders gelaufen"

Auf Twitter veröffentlichte Rashford ein emotionales Statement als Antwort auf die rassistischen Anfeindungen. Die Botschaft im Wortlaut:

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich weiß nicht einmal, wie ich in Worte fassen soll, wie ich mich jetzt fühle. Ich hatte eine schwere Saison, ich denke, das war für jeden erkennbar, und ich bin wahrscheinlich mit einem Mangel an Selbstvertrauen in dieses Finale gegangen. Ich habe bei Elfmetern immer in mich vertraut, aber irgendwas fühlte sich nicht richtig an. Während des langen Gangs habe ich mir selbst ein bisschen Zeit gespart und leider war das Ergebnis nicht das, was ich wollte. Ich fühlte mich, als hätte ich meine Teamkollegen im Stich gelassen. Ich hatte das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben. Ein Elfmeter war alles, um das ich gebeten hatte, um etwas für das Team beizutragen. Ich treffe Elfmeter im Schlaf, also warum nicht dieser? Seit ich den Ball geschossen habe, spielt es sich immer wieder in meinem Kopf ab und es gibt wahrscheinlich kein Wort, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt.

Finale. 55 Jahre. Ein Elfmeterschießen. Geschichte. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich wünschte, es wäre anders gelaufen. Während ich mich entschuldige, möchte ich meine Teamkameraden loben. Diesen Sommer war es eines der besten Camps, das ich je erlebt habe und ihr alle habt eine Rolle darin gespielt. Eine unzerstörbare Brüderlichkeit wurde aufgebaut. Euer Erfolg ist mein Erfolg. Eure Misserfolge sind meine. Ich bin in einen Sport hineingewachsen, in dem ich damit rechne, Dinge über mich zu lesen. Ob es meine Hautfarbe ist, der Ort, wo ich aufgewachsen bin oder zuletzt, wie ich meine Zeit abseits des Rasens verbringe.

Ich kann mir den ganzen Tag lang Kritik an meiner Leistung anhören, mein Elfmeter war nicht gut genug, er hätte reingehen sollen, aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich habe mich keinen Moment stolzer gefühlt als den, diese drei Löwen auf meiner Brust zu tragen und meine Familie mich in einer Menge von Zehntausenden anfeuern zu sehen. Ich habe von Tagen wie diesen geträumt. Die Nachrichten, die ich heute bekommen habe, waren überwältigend und die Reaktionen in Withington brachte mich den Tränen nahe. Die Leute, die immer ihre Arme um mich gelegt haben, halten mich auch jetzt aufrecht. Ich bin Marcus Rashford, 23 Jahre alt, ein schwarzer Mann aus Withington und Wythenshawe, South Manchester. Wenn ich nichts anderes habe, dann habe ich immer noch das.

Danke für all die lieben Nachrichten. Ich komme stärker zurück. Wir werden stärker zurückkommen."

Unter seinem Post veröffentlichte Rashford einige der handgeschriebenen Nachrichten, die ihn erreichten. Der Twitter-Account der englischen Nationalmannschaft antwortete ihm: "Inspiriere weiter. Mache weiter einen Unterschied. Wir sind extrem stolz auf dich." Und der Verein Manchester City schrieb: "Ganz Manchester und ganz England ist stolz auf dich, Marcus."